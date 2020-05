Delftse studenten interviewen Erik Verlinde

door

Professor Erik Verlinde is een Nederlands hoogleraar theoretische natuurkunde die aan de snaartheorie, quantumzwaartekracht en zwarte gaten werkt bij de Universiteit van Amsterdam. Maarten Slik en Bram de Leeuw, twee Delftse studenten natuurkunde, hadden onlangs het genoegen deze wereldwijd bekende natuurkundige te interviewen. De studenten zijn redacteurs van het natuurkundig tijdschrift ‘De Physicus’, het magazine van de Vereniging voor Technische Physica. In het online-interview spraken zij met Verlinde onder meer over de toekomst van de theoretische natuurkunde en het effect van de media op de wetenschap.

Het interview vangt aan met een terugblik op de studententijd van Erik Verlinde en zijn passie voor de wetenschap in het algemeen. Verlinde benadrukt hierbij het belang van een grondige basiskennis van de materie en het memoriseren van formules tijdens de studie. Verlinde vertelt verder over zijn tijd op Princeton, de cultuurverschillen, en bij het CERN in Zwitserland, weer een heel ander soort omgeving. Verder blikt de hoogleraar terug op enkele bijzondere optredens in de media en werpt hij een blik vooruit op de toekomst van de theoretische natuurkunde in het algemeen en de snaartheorie in het bijzonder. Kortom, een veelzijdig interview. Hierbij mijn welgemeende dank aan de redactie voor het toesturen van de link.