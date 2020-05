Lancering van het X-37B ruimtevliegtuig in teken van COVID-19 pandemie

door

Het X-37B-ruimtevliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht is gisteren, 17 mei j.l., met succes gelanceerd vanaf het Cape Canaveral Air Force Station in Florida. Het ruimtevliegtuig steeg op om 15:14 NL’se tijd, en daarmee begon het aan zijn zesde missie, de OTV-6 (USSF-7). De draagraket van het X-37B toestel was een speciaal voor de lancering, aangepaste Atlas V 501-raket, gebouwd door Boeing. ‘America Strong’ is de slogan voor deze missie, met Space Force en ULA op de zijkant van de Atlas V-raket aangebracht, samen met de boodschap: ‘Ter nagedachtenis aan de COVID-19-slachtoffers en eerbetoon aan al het zorg- en medisch personeel.’

Het onbemande, autonome X-37B ruimtevliegtuig heeft op vijf eerdere missies gevlogen, elk met een steeds langere duur. De laatste missie, OTV-5, duurde 780 dagen, een record, voordat hij landde op het Kennedy Space Center in Florida, zie AB/video 30/10/2019. Hoewel het toestel momenteel wordt beheerd door de US Space Force, blijft het eigendom van de Amerikaanse luchtmacht. Volgens Boeing is OTV-6 (Orbital Test Vehicle) de eerste keer dat de X-37B is uitgerust met een servicemodule, waardoor het toestel extra laadvermogen bezit. De lading omvat o.a. de Falcon ASAT-8 satelliet van de US Air Force Academy, die later dit jaar zal worden ingezet om de elektromagnetische voortstuwing te testen, en twee NASA-experimenten om de effecten van straling op verschillende materialen en zaden van voedselgewassen te onderzoeken. Tevens bevat de lading een labonderzoek van de marine dat studie doet naar hoe zonlicht kan worden omgezet in microgolven als middel om energie van de ruimte naar de grond te stralen. Jim Chilton, Boeing Space en Launch Senior Vice President stelt n.a.v. het X-37 programma: “De snelle technologische vooruitgang die door het programma mogelijk wordt gemaakt, zal de hele ruimtevaartgemeenschap ten goede komen en de volgende generatie ruimtevaartuigontwerpen beïnvloeden.”

De Space Force liet in een verklaring weten dat de lancering van het X-37B toestel opgedragen is aan alle slachtoffers van het virus en het zorg- en medisch personeel die dagelijks hard werkt om de aanhoudende coronaviruspandemie te bestrijden. Barbara Barrett, USAF, stelt in de verklaring: “Onze onoverwinnelijke Amerikaanse geest zet ons ertoe aan om samen te motiveren, samen te werken en te innoveren om tegenslagen te overwinnen. Door deze missie op te dragen aan de gezondheidswerkers, eerstehulpverleners en essentieel personeel van de natie, eren wij degenen die Amerika sterk houden.” Wereldwijd zijn er inmiddels 4,5 miljoen mensen door het virus getroffen, waarvan 1,4 miljoen in de VS. Bronnen: Space.com / New Atlas