Met laser gecreërde fantoombeelden mogelijke verklaring UAP’s?

door

Geavanceerde laser-plasmatechnologie ontwikkeld voor de Amerikaanse marine waarmee zowel 2D- als 3D-beelden in de lucht gecreëerd kunnen worden, zou ook een potentiële verklaring kunnen zijn voor in het verleden waargenomen UAP’s, ongeïdentificeerde luchtfenomenen (Eng. Unidentified Aereal Phenomena). Volgens het Forbes magazine is door de Amerikaanse marine in 2018 patent verkregen op deze laser-plasmatechnologie*. De Amerikaanse journalist David Hambling (Wired, Popular Mechanics), tevens schrijver van meerdere non-fictie boeken (Swarm Troopers, 2015) heeft de suggestie geopperd dat deze technologie wel eens meer opheldering zou kunnen geven over de UAP meldingen, bestaande uit beeldmateriaal en oogegetuigenverslagen, die de afgelopen jaren gerapporteerd zijn door jachtvliegers en grondpersoneel van de Amerikaanse marine. Van het beeldmateriaal heeft recent het Pentagon de authenticiteit bevestigd.**

LIPF’s

Hambling suggereert dat de technologie die mogelijk ten grondslag ligt aan dit laser-plasmaonderzoek zich focust rondom ‘laser-induced plasma filaments (LIPF’s)’. Deze LIPF’s kunnen gecreëerd worden op enige afstand, tien- tot honderden meters – vanaf de laser. LIPF’s zouden licht kunnen uitzenden van iedere golflengte – zichtbaar, infrarood, UV en terahertz. Deze ‘fantoombeelden’ of ‘plasma-ufo’s’ zouden als doel hebben infrarood en andere type sensoren van warmtezoekende raketsystemen om de tuin te leiden om zo optimale bescherming te bieden aan militaire vliegtuigen en helikopters.

De marine gaf geen commentaar aan Forbes inzake het patent. In dit patent wordt beschreven hoe op de rug van een vliegtuig een laserbron geïnstalleerd is “en waarbij de laserbron is geconfigureerd om een lasergeïnduceerd plasma te creëren, en waarbij het lasergeïnduceerde plasma fungeert als lokmiddel voor een aanstormende bedreiging voor het vliegtuig”. Een enkel 2D- of 3D-beeld, die verschijnt d.m.v. rasterscanning, halveert de kansen van een aanstormende raket om zijn doelwit te raken. Het nieuws kwam vrij rap naar buiten nadat in april j.l., het Pentagon de authenticiteit van de UAP video’s van marinepersoneel, bevestigde. De objecten in de video’s lijken plotselinge bewegingen te maken die als zeer onwaarschijnlijk worden beschouwd voor fysieke vliegtuigen, bijvoorbeeld roteren in de lucht en voortbewegen met ongekende snelheden. De manoeuvres zouden gemakkelijk kunnen worden gereproduceerd met een fantoombeeld, aldus David Hambling,

Warmtezoekende raketten

Warmtezoekende raketten richten zich op de infrarood-emissies van uitlaatgassen van straalmotoren (bv de AIM-9 Sidewinder). Uitlaten van hete straalmotoren schijnen als bakens in het infrarood, waardoor ze gemakkelijke doelen zijn. Tijdens een aanval kunnen piloten wel even de raket afleiden met een ‘decoy flare’ maar dit is slechts enkele seconden. Laser-plasma onderzoek bood betere opties om de raketten af te leiden. Een intense laserpuls kan ioniseren en een uitbarsting van gloeiend plasma produceren. In 2011 demonstreerde het Japanse bedrijf Burton Inc. een rudimentair systeem dat bewegende 3D-beelden in de lucht creëerde met een reeks snel gegenereerde plasmauitbarstingen. Bronnen: Forbes, Sputnik, Military Times, Wired

*https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2020/05/11/us-navy-laser-creates-plasma-ufos/#2ab100b61074

**https://www.astroblogs.nl/2020/04/29/het-pentagon-geeft-ufo-filmbeelden-van-de-amerikaanse-marine-officieel-vrij/