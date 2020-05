SpaceX’ Starship SN4 explodeert tijdens test met Raptor-motor

door

Letterlijk en figuurlijk een flinke klap voor SpaceX aan de vooravond van de tweede lanceerpoging van de bemande Crew Dragon missie ‘Demo-2’ naar het ISS, vanavond om 21:22 NL’se tijd. Op de testbasis in Boca Chica te Texas is het Starship SN4 geëxplodeerd. Dit gebeurde tijdens een statische test met de Raptor-raketmotor op vrijdagavond (29 mei) om 20:29 NL’se tijd. SpaceX’ Starship en de Super Heavy-boosteraket (gezamenlijk Starship genoemd) vertegenwoordigen een volledig herbruikbaar ruimtetransportsysteem dat is ontworpen om zowel bemanning als vracht naar een aardebaan, de maan, Mars en verder te vervoeren. De prototypen van Starship worden zowel in Boca Chica als in Florida gebouwd en getest. Het Starship programma staat los van het Commercial Crew-programma, waar de aanstaande lancering, de Demo-2 missie, onderdeel van uitmaakt.

Het was de vierde test met deze motor in deze versie van het Starship en men bereidde een 150 m hoge testvlucht voor met de SN4. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de explosie. De vorige drie testen verliepen zonder grote problemen. De prototypen SN1 (sinds december 2019 hanteert SpaceX ‘SN’ of ‘serial number’ aanduiding voor de prototypen) spatte in februari dit jaar tijdens een druktest uiteen, de SN3 ging in april in vlammen op, alleen de SN2 is nog intact. De SN5 is praktisch klaar daar komen drie Raptor-motoren in en het is de bedoeling dat deze versie de 20 km hoge testvlucht zal uitvoeren. SpaceX heeft in augustus 2019 een bouwvergunning en omgevingsvergunning aangevraagd om op het lanceercomplex 39A, vanwaar ook de Crew Dragon-2 vanavond gelanceerd wordt, een tweede lanceerplatform en een landingsplatform te mogen aanleggen voor het Starship. Door dit enkele tientallen meters naast het huidige platform te bouwen kan SpaceX de Falcon 9 en Falcon Heavy lanceringen blijven uitvoeren zonder telkens het platform te moeten ombouwen voor het Starship. Voor uitleg over het bijzonder design van het Starship, zie AB*. Bronnen: Telegraaf, SpaceX, NASA

* https://www.astroblogs.nl/2019/01/23/spacex-starship-gaat-een-zelf-herstellend-hitteschild-krijgen/