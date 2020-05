Volg hier live de lancering van SpaceX Demonstration Mission 2, wanneer ‘ie ook plaatsvindt

door

De lancering van SpaceX’s “Demo-2” missie afgelopen woensdag werd 17 minuten voor tijd afgeblazen vanwege slecht weer in de buurt van NASA’s Kennedy Space Center in Florida én op zee, waar de eerste trap weer op het drijvende ponton “Of Course I Still Love You” moet landen. Vandaar dat de lancering naar dit weekend is verplaatst. Er zijn twee mogelijkheden dat Amerikaanse astronauten – in deze testvlucht Bob Behnken en Doug Hurley – voor het eerst sinds 2011 weer vanaf Amerikaans grondgebied worden gelanceerd:

Vanavond om 21.22 uur Nederlandse tijd; de eerste overkomst is 23 minuten later, maar dan is het hier nog licht en kunnen we ‘m niet zien overkomen. Wellicht wel de tweede overkomst, die om 23.18 uur is. Maar die is wel laag in het zuidwesten.

Nederlandse tijd; de eerste overkomst is 23 minuten later, maar dan is het hier nog licht en kunnen we ‘m niet zien overkomen. Wellicht wel de tweede overkomst, die om 23.18 uur is. Maar die is wel laag in het zuidwesten. Mocht het vanavond niet doorgaan dan hebben ze zondag om 21.00 uur als tweede tijd gepland. Kijk hier voor de verwachtingen van de doorkomst (kan ook voor andere lanceermomenten gebruikt worden).

Voor beide momenten is het afwachten wat het weer gaat doen. Tot nu toe zijn de voorspellingen somber, maar wellicht dat er verbetering komt. Mocht het het hele weekend slecht weer blijven dan stellen ze het uit tot een later moment. Maar welk moment er ook gekozen wordt, hij gaat een keer de lucht in vanaf lanceercomplex 39A en dat is dan hieronder live te volgen!

