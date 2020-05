Om 16.29 uur koppelt de Crew Dragon Endeavour aan het ISS – volg het hier live

door

De Crew Dragon ‘Endeavour’, met aan boord de astronauten Bob Behnken en Doug Hurley, zal om 16.29 uur Nederlandse tijd aan het internationale ruimtestation ISS vastkoppelen. De Endeavour werd gisteravond om 21.22 uur gelanceerd en straks is de ‘docking’ aan het ISS, hieronder live te volgen. Die naam Endeavour werd vandaag gegeven aan de capsule door de twee astronauten. Hurley zei: “We chose Endeavour for a few reasons: One, because of this incredible endeavour that Nasa, SpaceX and the US have been on since the end of the shuttle programme back in 2011. The other reason is a little more personal to Bob and I. We both had our first flights on shuttle Endeavour and it just meant so much to us to carry on that name.”

Om 18.45 uur zullen de luiken openen en zullen Hurley en Behnken de huidige ISS-bemanning (expeditie 63) ontmoeten, Chris Cassidy, Anatoly Ivanishin en Ivan Vagner.