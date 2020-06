Komende nacht worden weer 60 Starlink satellieten van SpaceX gelanceerd

door

Vannacht om 03.25 uur Nederlandse tijd worden vanaf lanceerplatform 40 op Kennedy Space Center in Florida weer zestig Starlink-satellieten gelanceerd, missie V1.0 L7, zoals ze ‘t noemen, inclusief de 0-testmissie is dat de achtste missie. De satellieten zullen net als voorgaande keren met een Falcon 9 raket de ruimte in worden gebracht. Bij de voorgaande lanceringen, die mei 2019 begonnen, zijn er al 420 Starlink satellieten gelanceerd, die wereldwijd voor breedband-internet moeten gaan zorgen. Tot nu toe zorgen ze vooral voor tumult onder sterrenkundigen en opwinding onder de ‘kijkers’ – de laatsten kijken altijd uit naar de ‘treintjes’ die kort na de lancering goed zichtbaar zijn. (Amateur-) Sterrenkundigen zijn niet te spreken van de Starlinks, omdat ze voor lichtvervuiling zorgen, ondanks beloftes van SpaceX-baas Elon Musk dat hij serieus nadenkt over vermindering van de lichtvervuiling van de satellieten, onder andere door bepaalde verssoorten. De kans op het doorgaan van de lancering wegens het weer vannacht is op dit moment 60%. Mocht de lancering doorgaan dan zal ik morgen melden of en hoe laat het nieuwe treintje van Starlinks overkomt.