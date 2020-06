Circulatiestromingen in de oceaan bevatten mogelijk belangrijke aanwijzingen voor leven op exoplaneten

Circulatiepatronen kunnen een drastisch effect hebben op de levensvatbaarheid van het leven in de oceaan. Het grootste deel van het leven in de oceaan op aarde bevindt zich in de bovenste laag, welke zonlicht vangt om fotosynthetische organismen te ondersteunen en gassen uitwisselt met de atmosfeer. Deze gemengde laag verliest voortdurend voedingsstoffen naar de diepere, stillere delen van de oceaan daar dode organismen door de zwaartekracht naar beneden worden getrokken. De terugkeer van deze voedingsstoffen naar de levensondersteunende gemengde laag is afhankelijk van een proces dat bekend staat als ‘opwelling’. Opwelling vindt plaats op specifieke locaties waar wind ervoor zorgt dat oppervlaktewater uiteengaat en diepe wateren omhoog stromen om ze te vervangen, waardoor ze de voedingsstoffen meebrengen die het leven voeden. Co-auteur Stephanie Olsen: Als je naar het leven in onze oceanen kijkt, is het overweldigend geconcentreerd in regio’s met opwelling.” Het team gebruikte een model om te onderzoeken hoe kleine veranderingen in waarneembare eigenschappen, zoals de grootte of rotatiesnelheid van een planeet, de hoeveelheid opwelling in de oceaan van een exoplaneet drastisch kunnen beïnvloeden en zo het leven aan het oceaanoppervlak kunnen begunstigen of juist afremmen. Olsen: “We ontdekten dat planeten die langzamer draaien dan de aarde, een hogere oppervlaktedruk hebben dan de aarde, en zoutere oceanen dan de aarde, allemaal een grotere opwelling kunnen ervaren. Dat kan zich lenen voor een actiever fotosynthetisch leven en dat kan zich uiteindelijk manifesteren als een meer detecteerbaar fotosynthetisch leven. Dat zijn de soorten planeten die we prioriteit zouden moeten geven voor levensdetectieonderzoeken, en dat zijn de soorten planeten waar, als we het leven niet vinden, het niet-detecteren misschien betekenisvoller is.”