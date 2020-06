Eerste interstellaire parallax experiment met New Horizons is geslaagd

door

Het allereerste interstellaire parallax experiment, waarbij de twee sterren Proxima Centauri en Wolf 359 zowel vanaf de aarde als door NASA’s ruimteverkenner New Horizons tegelijk werden gefotografeerd, is geslaagd. Op 22 en 23 april maakte de New Horizons, die op dat moment 7,01 miljard km van de aarde verwijderd was, da’s 6,5 lichturen reistijd, foto’s van deze twee sterren en tegelijk werden de sterren dankzij een wereldwijde campagne ook vanaf aarde gefotografeerd. De twee sterren staan dichtbij de aarde en bij deze actie ging het er om dat van de twee sterren de parallax gemeten werd.

Normaal gesproken doe je dat van nabije sterren door een foto te maken en dan een half jaar later weer – de positie van de aarde aan de andere kant van de zon zorgt dan voor een parallax van de ster, een kleine verschuiving ten opzichte van de achtergrondsterren. Bij die normale parallax is de basis twee keer de afstand aarde-zon, dus 300 miljoen km. Maar nu was ‘ie ruim zeven miljard km, een basis die 23 keer zo lang is (zie de afbeelding hierboven).

Proxima Centauri staat met z’n 2 á 3 planeten op een afstand van 4,24 lichtjaar van de aarde en Wolf 359 staat op 7,86 lichtjaar afstand. De eerste is vanaf het zuidelijk halfrond zichtbaar de tweede vanaf het noordelijk halfrond – daarom was bij ons de campagne op 22 en 23 gericht op het fotograferen van Wolfe 359. Van de nieuwe foto’s heeft Brian May stereoparen gemaakt die op verschillende manieren bekeken kunnen worden, zoals met de OWL kijker 9zie afbeelding hierboven). Hieronder een animatie waarop je Wolfe 359 ziet, gezien vanaf de aarde en vanuit de New Horizons. Het verspringen van de positie van de ster komt door z’n parallax-beweging ten opzichte van de achtergrondsterren.

De parallax-methode is een belangrijke methode in het kader van de afstandsbepaling tot nabije sterren en het is een onderdeel van de kosmische afstandsladder, die gehanteerd wordt om onder andere de expansiesnelheid van het heelal te bepalen. Bovengenoemde afstanden van Proxima Centauri en Wolfe 359 zijn nog gemaakt op basis van de normale parallax met de aardbaan als basis. Ik heb eerlijk gezegd nog geen actuele afstandsbepalingen gezien op basis van deze waarnemingen met New Horizons. Mocht ik iets voorbij zien komen dan zijn jullie de eersten die ‘t van mij horen. Bron: NASA.