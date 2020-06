Niet zo heel verrassend: opnieuw uitstel voor lancering James Webb Space Telescope

door

Op een virtuele bijeenkomst van de National Academies’ Space Studies Board heeft Thomas Zurbuchen, baas bij de NASA van de afdeling wetenschappen, bekendgemaakt dat de lancering van de James Webb Space Telescope (JWST) niet in maart 2021 gaat lukken. De oorzaak daarvan is – niet geheel verrassend – de coronacrisis, die ervoor gezorgd heeft dat er minder personeel beschikbaar was. In plaats van de normale twee ‘shifts’ die per dag gedraaid worden was er door de corona hooguit maar één shift per dag. Zurbuchen denkt wel dat de lancering ergens in 2021 kan plaatsvinden, dus wat dat betreft is hij optimistisch. De JWST heeft al een heel lange geschiedenis van vertragingen én oplopende kosten. Het moet de opvolger van de Hubble ruimtetelescoop worden. Anders dan de Hubble komt de JWST niet in een baan om de aarde en is ‘ie niet te bereiken én indien nodig te repareren. Hij zal namelijk na de lancering naar Lagrangepunt L2 vliegen, dat op anderhalf miljoen km afstand van de aarde ligt en daarvandaan zal ‘ie – ongestoord door aardse invloeden – kunnen waarnemen. Zie de afbeelding hieronder van de tijdlijn na die lancering.

Doordat de JWST daar in L2 niet bereikbaar is moet de enorme ruimtetelescoop, die zich na de lancering helemaal moet uitvouwen heel goed getest worden en dat kost tijd. Bron: Universe Today.