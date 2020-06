Focus op Messier 94, het melkwegstelsel met de ringen

door

Eén van de objecten die ik tijdens de exceptioneel heldere lockdown-periode in maart 2020 heb gefotografeerd is Messier 94 in het sterrenbeeld Jachthonden. Het stelsel staat op een afstand van ongeveer 16 miljoen lichtjaar, een kippeneindje voor zo’n soort object. Het is een interessant melkwegstelsel omdat het lijkt opgebouwd uit meerdere ringen rondom een zeer heldere kern.

Nu wilde ik daar een leuk stukkie tekst bij tikken, maar dat hoeft niet want het object is in 2013 al aan de orde gekomen in de Messier-maandag-reeks van Olaf van Kooten. Het leuke is dat Olaf op het eind schrijft: ” Eigenlijk zou hier een foto van iemand van de AstroBlogs-club moeten staan […]”.

Okay, hier is ie dan eindelijk:

Het extreme helderheidsverschil tussen het kerngebied, de ring daaromheen, en de zeer zwakke ring die na een leeg gebied om het hele stelsel loopt, maakte het nabewerken tot een lastige klus. Het kerngebied lijkt te helder ten opzichte van de rest, maar geloof me, ik heb de kern al behoorlijk onderdrukt en de rest van de gebieden opgehaald, dus het verschil is in werkelijkheid nog veel groter.

Wie alles wil weten over dit mysterieuze object, men leze hier het artikel van Olaf.