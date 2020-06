Om 22.44 uur is het zo ver: … dan begint de zomer!

door

Zaterdag 20 juni om 22.44 uur is het zo ver: dan bereikt het middelpunt van de zonneschijf de lengte 90°00’00” op de ecliptica, het punt dat de zon z’n grootste noordelijke declinatie (+23°26’11”) – cryptische taal voor velen voor… de zomer begint! Op dat moment staat de zon recht boven de Kreeftkeerkring. Het is het moment dat de astronomische zomer begint, de weerkundige zomer begon al op 1 juni. Het tijdstip van 22.44 uur (Nederlandse tijd) wordt het zomersolstitium genoemd, ook wel de zomerzonnewende of zonnestilstand. Op het noordelijk halfrond zijn de dagen dan het langst en de nachten het kortst. Op het zuidelijk halfrond is ‘t andersom, daar zijn de seizoenen precies omgekeerd; daar begint vandaag de winter. Na vandaag gaan de nachten bij ons weer lengen. Iedereen een gelukkig solstitium toegewenst! Bron: Sterrengids 2020.