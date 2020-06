Planeten met oceanen lijken normaal te zijn in het Melkwegstelsel

door

Onderzoek van planetoloog Lynnae Quick (NASA’s Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland) en haar team heeft laten zien dat het waarschijnlijk is dat veel planeten in het Melkwegstelsel oceanen hebben, net zoals in ons eigen zonnestelsel de aarde en enkele manen van Jupiter en Saturnus, Europa resp. Enceladus. Er zijn al meer dan vierduizend exoplaneten bekend en uit het onderzoek komt naar voren dat maar liefst meer dan een kwart mogelijk oceanen heeft, in de vorm van ondergrondse oceanen onder de dikke korst, net zoals bij de genoemde manen. Deze manen zijn geologisch actief, hetgeen zich openbaart in de vorm van waterpluimen, die vanuit scheuren in hun ijskorst naar buiten spuiten en die waargenomen zijn door Hubble en Cassini (de afbeelding hierboven laat Cassini zien, die oktober 2015 door de pluimen van Enceladus vloog). Door het waarnemen van warmte die de planeten uitstoten zou de aanwezigheid van oceanen bevestigd kunnen worden, denkt Quick. Naast die warmte zouden de oceanen zich ook kunnen verraden door lijnen in hun spectra, die wijzen op vulkanische of cryovulkanische activiteit. Met telescopen zoals de James Webb Space Telescope zou dat mogelijk moeten zijn.

Planets with oceans are more common than we thought. NASA Scientist Lynnae Quick & her colleagues conducted a mathematical analysis of several dozen exoplanets & determined that more than 1/4 of the exoplanets they studied could be ocean worlds. More???? https://t.co/xvBULJyTYN pic.twitter.com/M5u3U71CFJ — NASAexplores (@NASAexplores) June 19, 2020

Voor het onderzoek keek het team van Quick naar 53 bekende exoplaneten, die qua omvang op de aarde lijken, maar die tot acht keer de massa van de aarde hebben. Van de planeten werd gekeken naar hoeveel warmte ze genereren. Daar zijn twee bronnen voor: radiogene warmte, veroorzaakt door het verval van radioactieve elementen in de kern en mantel van de planeet, en warmte door getijdekrachten, dat ontstaat als een planeet door de aanwezigheid van een andere planeet of ster dichtbij krimpt en uitzet. De omvang van de vulkanische activiteit is van invloed op de aanwezigheid van oceanen: Venus heeft ooit mogelijk ook oceanen gehad, maar die zijn weggekookt door de vulkanen, zoals te zien in bovenstaande tweet. Maar te weinig vulkanische activiteit heeft ook een keerzijde: dat zorgt er voor dat er weinig gassen worden uitgestoten en zich geen atmosfeer kan vormen. Van de 53 onderzochtte exoplaneten bleken er 14 waarschijnlijk oceanen te bevatten. Hieronder tenslotte nog een tweet waarin de vergelijking te zien is van de geologische activiteit van exoplaneten met en zonder oceanen en hemellichamen in ons zonnestelsel, ook met en zonder oceanen.

Ocean worlds… "This animated graph shows levels of predicted geologic activity among exoplanets, with and without oceans, compared to known geologic activity among solar system bodies, with and without oceans."#Science #astronomy #exoplanets@NASA https://t.co/wLDleILHiu pic.twitter.com/1SZfRXtyym — Manuela Casasoli (@manuelacasasoli) June 19, 2020

Bron: NASA.