Hé dat is handig, de ‘Alien Civilization Calculator’

De vraag of en hoeveel intelligente buitenaardse beschavingen er zijn is boeiend en al tientallen jaren proberen we er antwoord op te geven, onlangs deden twee sterrenkundigen weer een poging. Al die pogingen zijn in feite niets anders dan een nadere invulling van de beroemde vergelijking van Drake, of een moderne variant van die vergelijking (zie hieronder). Frank Drake kwam er in 1961 mee aan op een bijeenkomst op het Green Bank Observatorium en de weergave die Daniëlle Futselaar van de vergelijking maakte blijft toch wel de mooiste:

Afijn, waar ik naartoe wil is dat er nu een ‘Alien Civilization Calculator’ is verschenen, waarop je zelf met de verschillende ingrediënten van de Drake-formule kunt stoeien en dan kan kijken wat er uitkomt. Behalve de vergelijking van Drake wordt door de calculator ook nog een andere methode gehanteerd en wel die van het ‘Astrobiologische Copernicaanse principe’, de manier zoals die ook door Tom Westby en Christopher J. Conselice, waar ik hierboven de link van gaf. Hieronder de calculator, met nu ingevuld de gegevens die Westby en Conselicein hebben gebruikt, in de bron onderaan vind je meer uitleg over de calculator. Probeer alle mogelijkheden zelf uit en kijk wat de uitkomst is.

Alien Civilization Calculator

Bron: Omnicalculator.