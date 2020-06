Twee spectaculaire mega-bliksems breken alle records

door

Wetenschappers hebben recordbrekende bliksemschichten waargenomen in Zuid-Amerika. Jawel, we hebben het hier over aardse bliksemschichten en niet over de veel sterkere exemplaren die voorkomen op gasplaneten zoals Jupiter of Saturnus. Dat maakt de bliksemschichten in kwestie echter niet minder spectaculair.

Het eerste exemplaar die we bespreken vond plaats op 4 maart 2019 en hield maar liefst 16,73 seconden aan. Ding dong, moet je voorstellen dat je zo’n ding voorbij ziet komen. Bijna zeventien seconden! Op 31 oktober van hetzelfde jaar vond in Brazilië een tweede exemplaar plaats die ik even wou noemen. Deze bliksemschicht wist namelijk een horizontale afstand van meer dan 700 kilometer af te leggen – dat is vergelijkbaar met de afstand tussen Amsterdam en Genève!

De oude recordhouder was een megabliksem die op 20 juni 2007 een afstand van 321 km aflegde in de Amerikaanse staat Oklahoma. Het vorige record van tijdslengte is een bliksem die op 30 augustus 2012 in Frankrijk werd waargenomen en “slechts” 7,74 seconden duurde. Dit soort mega-ontladingen zijn relatief recent voor het eerst waargenomen en het onderzoek staat nog in de kinderschoenen. Het is niet precies bekend hoe ze ontstaan en waarom ze enorm zeldzaam zijn.

Bron: UN News

Kudo’s aan Frenk Janse voor de tip trouwens 😉