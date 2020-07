Landelijke Zonnekijkdag op 5 juli zowel fysiek als digitaal te bezoeken

door

Op zondag 5 juli organiseert de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde een Landelijke Zonnekijkdag. Vanwege de coronamaatregelen verloopt deze editie anders dan gebruikelijk. Dit jaar is er een online programma met inspirerende webstreams en (met onbewolkt weer) unieke livebeelden van de zon. Daarnaast zijn enkele locaties geopend voor publiek. Meer informatie staat op www.zonnekijkdag.nl.

Amateurastronomen en sterrenwachten hebben speciale telescopen om veilig naar de zon kijken. Ze maken bijvoorbeeld donkere zonnevlekken zichtbaar dankzij een filter dat het felle zonlicht tempert. Hoe meer zonnevlekken, hoe ‘actiever’ de zon. Met een filter dat alleen rood licht overlaat, komt een kolkende en wervelende zon in beeld met lussen van gas die groter kunnen zijn dan de aarde. Het publiek kan dankzij deze telescopen meer te weten komen over de zon. Dat kan bij enkele bezoeklocaties én tijdens de verschillende livestreams.

Online programma

Verspreid door Nederland zullen verschillende sterrenwachten en sterrenkunde-amateurs een livestream wijden aan de zon. Zo wordt de radiotelescoop in Dwingeloo voor een live demonstratie op de zon gericht. Deze live-stream gaat altijd door, omdat de radiotelescoop door eventuele wolken heen kan kijken. Vanuit Leiden volg je een livestream met verhalen en experimenten en ’s avonds vlieg je tijdens een online planetariumshow vanuit Groningen mee op een virtuele reis door het heelal, met de zon als middelpunt. Daarnaast zijn er ook livestreams vanuit Vleuten, Heerlen, Tilburg en Oudenbosch.

Over de KNVWS

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS, www.knvws.nl) werd opgericht in 1901. Zij zet zich sinds die tijd in voor het enthousiasmeren van het publiek voor de hobbymatige weer- en sterrenkunde en het verbinden en ondersteunen van de ruim vijftig aangesloten verenigingen en sterrenwachten. De KNVWS organiseert al jaren de Landelijke Sterrenkijkdagen. In 2019 kwam daar de Landelijke Zonnekijkdag bij. Dankzij dit initiatief kan het publiek de komende jaren volgen hoe de zon actiever wordt. De Landelijke Zonnekijkdag valt samen met de zonnekijkdag in België die daar al vaker heeft plaatsgevonden. Bron: Astronomie.nl.