De ontdekkingsfoto van komeet C/2020 F3 NEOWISE

Komeet C/2020 F3 NEOWISE staat nu ‘s nachts te schitteren laag in het noorden (en als het weer meezat zouden we ‘m ook nog echt kunnen zien), maar het kan geen kwaad nog even de foto te tonen waarmee ‘ie op 27 maart j.l. werd ontdekt. Hierboven zie je de foto, gemaakt met NASA’s Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer (NEOWISE). Ja, komeet F3 NEOWISE zie je drie keer als die wazige rode vlek, toen vertoonde ‘ie al een coma rondom de komeetkern. De telescoop, waar de komeet naar genoemd is, kijkt naar objecten die warmte genereren, hetgeen te zien is als IR-straling. De komeet is veel koeler dan de sterren op de achtergrond en dat zorgt ervoor dat ‘ie licht bij langere golflengten produceert, hetgeen vooral in het rood is. Bron: NASA.