ESA onthult 16 juli de eerste beelden van Solar Orbiter

De eerste beelden van Solar Orbiter, ESA’s nieuwe ruimtesonde om de zon te observeren, zullen op donderdag 16 juli 2020 aan het publiek worden getoond. De voorstelling van deze beelden zal live te volgen zijn op ESA Web TV om 14u00 Nederlandse tijd. Solar Orbiter, op 10 februari gelanceerd, heeft medio juni zijn inbedrijfstellingsfase afgerond en heeft zijn eerste dichte toenadering tot de zon gemaakt. Kort daarna konden de Europese en Amerikaanse wetenschapsteams van de 10 instrumenten van de missie voor het eerst de hele instrumentengroep gezamenlijk testen.

Solar Orbiter overtreft de verwachtingen

Ondanks de tegenslagen waarmee de teams te midden van de COVID-19-pandemie werden geconfronteerd bij de ingebruikname van het ruimtevaartuig en zijn instrumenten, is het maken van de eerste beelden een groot succes geweest. “De eerste beelden overtreffen onze verwachtingen,” zegt Daniel Müller, Solar Orbiter projectwetenschapper bij ESA. “We zien nu al aanwijzingen voor zeer interessante fenomenen die we nog niet eerder gedetailleerd hebben kunnen waarnemen. De 10 instrumenten aan boord van Solar Orbiter werken prachtig, en geven samen een holistisch beeld van de zon en de zonnewind. Dit geeft ons het vertrouwen dat Solar Orbiter ons zal helpen om fundamentele open vragen over de zon te beantwoorden.”

We zijn nog nooit dichterbij geweest met een camera

Er zijn geen andere foto’s van de zon genomen van zo’n korte afstand. Tijdens zijn eerste perihelium, het punt in de elliptische baan van het ruimteschip dat het dichtst bij de zon ligt, was Solar Orbiter 77 miljoen kilometer verwijderd van het oppervlak van de ster. Dit is ongeveer de helft van de afstand tussen de zon en de aarde. Het ruimtevaartuig zal uiteindelijk veel dichter bij de zon komen. Het ruimtevaartuig is nu in de kruisingsfase en past zijn baan om de zon geleidelijk aan. Eenmaal in zijn wetenschappelijke fase, die eind 2021 zal beginnen, zal het ruimtevaartuig op 42 miljoen kilometer van het oppervlak van de zon komen, dichterbij dan de planeet Mercurius. De operatoren van het ruimtevaartuig zullen de baan van Solar Orbiter geleidelijk aan kantelen om de sonde in staat te stellen om het eerste goede zicht op de polen van de zon te verkrijgen.

Een internationale missie

Solar Orbiter is een internationale samenwerkingsmissie tussen ESA en NASA. Twaalf ESA-lidstaten (Oostenrijk, België, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Polen, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) en NASA hebben bijgedragen aan de wetenschappelijke payload. Denemarken, Finland, Ierland, Luxemburg, Nederland en Portugal hebben bijgedragen aan de bouw van het ruimtevaartuig, maar niet aan de wetenschappelijke payload.

Nederlandse bijdrage

In Nederland hebben de bedrijven Moog Bradford, TNO, Tessella, SSBV, en Airbus Defence and Space Netherlands bijgedragen aan de bouw van het ruimtevaartuig.

Online voorstelling

Het publiek kan op donderdag 16 juli om 14.00 uur CEST een online persconferentie volgen via https://www.esa.int/esawebtv.

De sprekers zijn onder andere:

Daniel Müller – Solar Orbiter projectwetenschapper bij ESA

Sami Solanki – directeur van het Max Planck Instituut voor Onderzoek van het Zonnestelsel, hoofdonderzoeker van de Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI)

Christopher J. Owen – Mullard Space Science Laboratory, University College London, hoofdonderzoeker van de Solar Wind Analyser (SWA)

Jose-Luis Pellon-Bailon – Solar Orbiter plaatsvervangend manager

David Berghmans – Koninklijke Sterrenwacht van België, hoofdonderzoeker van de Extreme Ultraviolet Imager (EUI)

Holly R. Gilbert – Solar Orbiter projectwetenschapper bij NASA

Bron: ESA.