Waarnemingen aan komeet NEOWISE (C/2020 F3) – eindelijk!

door

Sinds de periheliumgang van komeet NEOWISE (C/2020 F3) vorige week vrijdag 3 juli worden we dagelijks overspoeld met foto’s op de social media waarop de komeet van het scherm afspat. Maar allemaal niet genomen in Nederland, ons koude kikkerlandje waar het al de gehele week huilie huilie weer met de bekende Cumulus Interruptus is. Maar zie, gistermiddag begon het op te klaren en de vooruitzichten waren een keertje gunstig. Vandaar dat ik mij klaarmaakte om ‘s avonds bij de schemering af te reizen naar de Dordtse Biesbosch, waar een goed uitzicht op het noorden was, waar NEOWISE zich laag aan de horizon moest bevinden. In Stellarium had ik dit al opgezocht:

Ik was in de Dordtse Biesbosch met collega-astroblogger Jan Brandt en met twee belangstellenden, twee piloten die José en Manuel heten[ ]. De komeet stond iets links van de heldere ster Capella (sterrenbeeld Voerman) en toen we die zagen hadden we NEOWISE al snel te pakken. Met m’n Samsung Galaxy S10 wist ik bij F1,5 ISO 500 in de nachtmodus deze foto te maken:

Nee, dat gele gloedje is niet de ondergaande zon. Ik vermoed dat daar ergens onder die wolk wat tuinbouwkassen staan. Ik had een kleine telescoop meegenomen, de Meade ETX-70. Ik had een simpele adapter bij mij om met mijn Samsung door die telescoop foto’s te maken en dat leverde deze foto op, waarop komeet NEOWISE beter te zien is (F1,5 ISO 1250, 1/4s belicht):

Van NEOWISE waren de coma en staart heel mooi te zien. Hij zag er rood uit. In het begin moesten we de verrekijker gebruiken om de komeet te kunnen zien, maar toen het wat donkerder werd konden we ‘m zo met het blote oog zien. We schatten de kern van de komeet op magnitude 2 ongeveer. Jan had uiteraard ook apparatuur meegenomen. Met zijn onvolprezen 500mm F8 maksutov telelens-Canon 1000D-combi op de evenzo onvolprezen EQ6 montering maakte hij met een belichtingstijd van 20 seconden deze foto:

En deze omgevingsfoto van de komeet boven de Dordtse Biesbosch wist hij ook te maken – de camera stond scheef óf er moet een tijdelijke aardverschuiving zijn geweest, die ik niet gemerkt heb:

Ondertussen was in Valthe in het verre Drenthe nog een Astroblogger bezig om komeet NEOWISE te fotograferen, Paul Bakker in z’n privé-observatorium Carpe Noctum – voor de non-Latinisten: pluk de nacht! Hij maakte o.a. deze twee foto’s, waarop de laatste wel heel mooi is, want die vertoont niet alleen de komeet, maar er zijn ook lichtende nachtwolken te zien!

Wij hoopten daar in Dordrecht ook nog een paar van te kunnen zien, maar toen wij er waren (tot een uur of half een) zagen we ze helaas niet. Maar niet getreurd, voor het eerst in vele jaren[ ] konden we weer genieten van een heldere komeet, die met het blote oog zichtbaar is. Komende tijd zal ‘ie opklimmen richting Grote Beer, dus z’n lokatie aan de hemel wordt gunstiger. Hij wordt minder helder doordat ‘ie verder van de zon gaat en z’n activiteit afneemt, maar hij komt wel steeds dichter bij de aarde, dus wat dat voor gevolg heeft voor z’n helderheid weet ik niet. Op 23 juli staat NEOWISE het dichtst bij de aarde, als z’n afstand 103 miljoen km bedraagt. Hou ‘m komende weken goed in de gaten!