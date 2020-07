Pas ontdekte zwakke puntbronnen in centrum Melkweg kunnen gamma-overschot niet verklaren

door

Al meer dan tien jaar is bekend dat er vanuit het centrum van ons Melkwegstelsel een overschot aan hoogenergetische gammastraling wordt waargenomen, het zogeheten ‘galactic center excess’ (GCE) – onder andere waargenomen door de gammasatelliet Fermi van de NASA (zie afbeelding hierboven). Er zijn twee verklaringen voor dat overschot en tussen de aanhangers van die verklaringen woedt ook al jaren een stevig ‘debat’: het overschot kan veroorzaakt worden door de annihilatie van deeltjes donkere materie in de extreme omstandigheden van het Melkwegcentrum, waar zich het superzware zwarte gaten Sagittarius A* bevindt. Of het ontstaat door een grote hoeveelheid puntbronnen, die afzonderlijk niet waarneembaar zijn, maar die bij elkaar het overschot veroorzaken. Bij die puntbronnen denkt men vooral aan pulsars, de snel roterende restanten van supernovae.

Onlangs heeft een viertal onderzoekers, Yi-Ming Zhong, Samuel Mc Dermott, Ilias Cholis en Patrick Fox, nieuwe technieken toegepast op gegevens die verzameld zijn met de Fermi Large Area Telescope (Fermi-LAT) en weergegeven in de vierde catalogus (4FGL). Zij pasten met name de techniek toe om met behulp van ‘Wavelet decomposition’ in het signaal de achtergrondruis te verminderen en de echte signalen over te houden. Op die manier slaagden zij er in om in de 4FGL zeer zwakke kleine puntbronnen te onderscheiden. Maar tegelijk ook vonden ze dat deze puntbronnen niet sterk genoeg waren om de GCE verklaren, het overschot aan gammastraling. Sterker nog, áls de GCE verklaard zou worden door puntbronnen, dat zouden dat geen pulsars kunnen zijn, maar zou het een nieuwe klasse van astronomische objecten zijn! Hier het vakartikel van het viertal, verschenen in the Physical Review Letters. Bron: Phys.org.