Eerste foto’s van Solar Orbiter tonen overal ‘kampvuren’ op de zon

Vanmiddag heeft de ESA de eerste beelden vrijgegeven gemaakt met de Solar Orbiter, de nieuwe ruimtesonde om de zon te observeren. Uit de foto’s blijkt dat er overal op de zon kleine flikkerende vlammen te zien zijn, die ze ‘kampvuren’ hebben genoemd. Het is voor het eerst dat ze die mini-vlammen op de zon hebben gezien. Hierboven zie je één van die kampvuren, aangegeven met een pijl, gefotografeerd op 30 mei met de Extreme Ultraviolet Imager (EUI) op de Solar Orbiter – de aarde op schaal zie je linksonder. Op die datum bevond de sonde zich halverwege de aarde en de zon, op 77 miljoen km van de zon – nooit eerder was een zonnesonde zo dicht bij de zon. De zon bevindt zich nu in een fase van minimale activiteit in z’n elfjarige cyclus. De kampvuren zijn een miljoen tot miljard keer kleiner dan de ‘gewone’ grote zonnevlammen.

Er zijn ook waarnemingen gedaan aan het magnetisch veld van de zon, o.a. met de Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI). Beelden die daarmee zijn gemaakt zie je hieronder.

De Solar Orbiter zal uiteindelijk een afstand van 42 miljoen km van de zon bereiken en daarvandaan de zon uitgebreid bestuderen. Hij zal ook de polen van de zon bekijken. Bron: ESA.