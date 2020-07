Nieuwe datum geprikt voor lancering van de James Webb Space Telescope: 31 oktober 2021

door

Er is een nieuwe datum geprikt voor de lancering van NASA/ESA/CSA’s James Webb Space Telescope (JWST): 31 oktober 2021. Hij zal dan worden gelanceerd met een Europese Ariane 5 raket vanaf lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana. De JWST zou eerst een half jaartje eerder worden gelanceerd, ergens in maart 2021, maar onlangs bleek dat dat onmogelijk was en dat de lancering vertraging zou oplopen. Reden voor de vertraging waren het coronavirus, waardoor met minder mensen tegelijk gewerkt kan worden aan de ruimtetelescoop, en enkele ‘technische uitdagingen’, zoals ze het noemen. De JWST is een zeer complexe telescoop, die getest wordt voor alle mogelijke situaties in de ruimte bij Northrop Grumman in Redondo Beach, Californië. Na de lancering zal de JWST afreizen naar Lagrangepunt L2, anderhalf miljoen km van de aarde, ver verwijderd van storende aardse signalen. Die grote afstand zorgt ervoor dat de JWST niet (gemakkelijk?) kan worden gerepareerd als er iets fout is gegaan bij het uitvouwen en in werking stellen van de grote telescoop, zoals met de Hubble ruimtetelescoop wel kon (die hangt slechts 400 km boven de aarde). Nou, maar even afwachten hoe lang die datum van 31 oktober 2021 overeind blijft. Hieronder nog een aardige video over de spiegels van de JWST.

Bron: ESA.