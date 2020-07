XB-1 Baby Boom luidt nieuw tijdperk in van supersonische passagiersvluchten

door

Ruim drie decennia lang werd supersonisch commercieel reizen gedomineerd door de Brits-Franse Concorde. Op 26 november 2003 vloog de Concorde voor het laatst. Met de ontwikkeling van het in Amerika gebouwde XB-1 Baby Boom prototype komen 17 jaar later supersonische passagiersvluchten weer in zicht. Het toestel kan een topsnelheid van Mach 2,2 ofwel zo’n 2700 k/h halen, en komt uit de stal van het Amerikaanse Boom Supersonic dat gevestigd is in Denver. Het vliegbereik ligt rond de 19.000 km. Als het prototype XB-1 succesvol is moet het de weg vrijmaken voor de Boom Overture – een ontwerp passagiersjet met 55 zitplaatsen. Het prototype wordt 7 oktober a.s aan het publiek voorgesteld op het Centennial Airport in Denver. De cockpit van het vliegtuig biedt ruimte aan twee piloten – vooralsnog ervaren rekruten van de Amerikaanse luchtmacht – en zal in 2021 testen ondergaan in de Mojave Air and Space Port in Californië.



Boom zei in een verklaring: “Met XB-1 Baby Boom laten we zien dat we bereid zijn om supersonische, commerciële vluchten terug te brengen. We hebben geleerd dat de vraag naar supersonisch sneller is gegroeid dan we hadden verwacht.” Boom’s slogan luidt:” Als we twee keer zo snel kunnen vliegen als nu wordt de wereld twee keer zo klein, waardoor verre landen veranderen in bekende buren.” Boom Supersonic heeft tot nu ruim 100 miljoen dollar bij elkaar verzameld om de XB-1 te bouwen, het heeft de vleugels aan de romp bevestigd, de verticale stabilisator gebouwd en de testen van het landingsgestel voltooid. O.a. Richard Branson en Japan Airlines hebben al geïnvesteerd, beide bedrijven hebben in totaal 30 vliegtuigen vooraf besteld. Verwacht wordt dat de Overture midden 2020 zal vliegen en per toestel zo’n 200 miljoen dollar zal kosten. Klanten zouden naar verluidt 5000 USD hebben betaald voor een stoel op de Overture. Blake Scholl, CEO van BS over de ticketprijs: “Je kunt Overture voor een kwart van de prijs van een Concorde-ticket vliegen, of ongeveer dezelfde prijs die je vandaag voor een businessvlucht zou betalen.” Er zijn momenteel nog enkele bedrijven bezig met het ontwikkelen van supersonische commerciele jets. Zo is er Aerion Supersonic/Carbon Engineering (de AS2) en Spike Energy. Tevens is Aerion bezig met de ontwikkeling van schone, synthetische brandstof voor de toestellen. Ongeveer 17 jaar na de laatste supersonische passagiersvlucht van de Concorde, is het wachten op zijn opvolger(s) dan bijna voorbij. Bronnen; FlightGlobal