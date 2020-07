Livestream lancering Marsmissie al-Amal

Nog even geduld, en dan is het ‘thalatha, athnan, wahid,

sifr, ‘iiqlae…’ , ofwel aftellen geblazen voor de lancering van de ‘al-Amal’ of ‘Hoop’ satellietmissie van de Verenigde Arabische Emiraten.

De Marsmissie, zal na twee afgebroken lanceerpogingen vanwege het slechte weer, vanavond om 23:58 NL’se tijd (19 juli, VAE tijd 01:58 AM, 20 juli) gelanceerd worden vanaf de lanceerbasis Tanagashima te Japan.

De Emirates Mars Mission (EMM) wordt uitgevoerd door het Mohammed bin Rashid Space Center, een entiteit van de regering van Dubai.

Sheik Mohammed bin Rashid, naamgever aan het ruimtevaartcentrum, liet in een tweetbericht weten; “The Hope probe will travel 495 million km to space with a cruise speed of 121,000 km/hr in the first ever Arab mission to the Red Planet. The data gathered by the probe will add a new dimension to the human knowledge. This is our latest contribution to the world.”

De Marssatelliet zal gelanceerd worden vanaf een Mitsubishi Heavy Industries H-2A raket en na een zeven maanden durende reis in een baan om Mars worden gebracht. Vervolgens moet de sonde twee jaar lang het weer op Mars in kaart gaan brengen m.b.v. drie wetenschappelijke instrumenten die op de orbiter zijn gemonteerd. Ook moet de al-Amal helpen om duidelijk te maken waardoor waterstof en zuurstof verdwijnen uit de dunne dampkring van Mars. De al-Amal satelliet wordt later deze week gevolgd door de Chinese Tianwen-1 Marsmissiemissie. Deze zal a.s. 23 juli gelanceerd worden. De EMM-livestream is hieronder te volgen en begint een uur voor de lancering. Bronnen: UAESA