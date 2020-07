Plasmasimulaties geven meer inzicht in emissiemechanisme pulsars

Timokhin simuleerde paarcascades in 1D en ontdekte dat, aangezien deeltjes worden versneld door het elektrische veld en hoogenergetische fotonen uitzenden, ze een boost van elektron-positronparen produceren die het elektrische veld volledig afschermen. Deze afscherming stopt de acceleratie en dus de productie van paren. Het veld verdwijnt pas weer nadat de paren de regio hebben verlaten, wat een fractie van een milliseconde in beslag neemt. Men ontdekte ook dat deze periodieke afscherming sterke, superluminale elektrostatische golven veroorzaakte. In 1D kunnen deze golven echter niet veranderen in zich voortplantende, coherente EM-golven, aangezien golfvoortplanting elektrische veldcomponenten vereist die orthogonaal zijn t.o.v. het magnetische veld.

M.b.v. 2D-simulaties modelleerde men de plasmadynamica over een groter gebied nabij het pulsaroppervlak. Men ontdekte dat de elektrostatische golven inderdaad EM-golven opwekten. Deze generatie is mogelijk daar het elektrische veld rond pulsaire polen niet uniform is, daar het moet verdwijnen aan de grens van het volledig geleidende gebied dat gevuld is met plasma. Het team toonde aan dat deze geometrie resulteert in een oscillerend elektrisch veld met een component loodrecht op het statische magnetische veld – wat nodig is om een ?EM-golf te vormen. Daar deze golf wordt opgewekt door de collectieve plasmabeweging en niet door de emissie van individuele deeltjes, is hij coherent. Zo kunnen de inherente pulsatiemechanismen van paarproductie en afscherming van elektrische velden automatisch coherente radioemissie produceren. De onderzoekers toonden dat de spectra van de golven die door dit mechanisme worden geproduceerd, consistent zijn met die van pulsars. Het 2D-model werkte met deeltjesenergie die beperkt is tot aanzienlijk lagere waarden dan die van een echte pulsar, daarom blijft de vraag open, zijn de paargeïnduceerde golven voldoende helder om overeen te komen met waarnemingen? Een 3D-simulatie van een groter gebied in de ruimte zou meer inzicht kunnen geven. Desalniettemin is het een stap vooruit in kennis over het pulsar-radio-emissiemechanisme.