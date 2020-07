De jacht op Neowise

door

Neowise, de grote komeet van 2020. Dit jaar bracht veel onverwachte dingen, niet allemaal even positief om het vriendelijk te zeggen, maar niemand had kunnen voorspellen dat er eindelijk na bijna 20 jaar weer eens een komeet met het blote oog zichtbaar zou zijn.

Toen op 27 maart 2020 deze komeet werd ontdekt met de Neowise satelliet kon men nog niet bedenken dat deze komeet wel eens een eyecatcher zou kunnen worden. De komeet werd na zijn passage rond de zon op 22 juni 2020 weer zichtbaar en bleek snel in helderheid toe te nemen. In de periode van 10-18 juli zou de komeet op zijn helderst zijn en goed zichtbaar en het is in deze periode dat ik op jacht ben gegaan naar deze komeet om hem op veel momenten te proberen vast te leggen.

Hieronder is een kaart te zien van de positie van de komeet aan de hemel mocht je nog een poging willen wagen de komende dagen, want hij is nog steeds zichtbaar!

Zaterdag 11 juli 2020

Op zaterdag begon mijn jacht op de illustere komeet. Hij was zichtbaar in het noorden en zat nog erg laag boven de horizon dus ik moest een plekje vinden dat vrij zicht had naar het noorden zonder objecten die in de weg konden staan. Zoekend op Google maps vond ik al snel een mooie lokatie op de maasvlakte bij Slag Maasmond. Hier kijk je over zee recht naar het noorden met zicht over de aanvoerroute naar de Rotterdamse havens. Rond 21.30 vertrok ik vol goede moed naar de Maasvlakte en kwam om 22.01 aan bij de Suurhoffbrug die om 22.00 afgesloten werd vanwege werkzaamheden. Na een stevige scheldpartij kon ik dus omdraaien en bijna 10km terug rijden om via een alternatieve route langs de Brielse Maas uiteindelijk toch weer richting Maasvlakte te komen. Inmiddels was het al snel donker aan het worden toen ik aankwam bij Slag Maasmond en daar mijn spullen neer kon zetten. Vanaf het moment dat ik aankwam zag ik de komeet al met het oog tevoorschijn komen en ik moet zeggen dat dat een indrukwekkend gezicht was. De komeet zat op dat moment maar 9° boven de horizon en zou nog verder zakken tot maar 5° gedurende de nacht.

In de loop van de nacht kwam de komeet steeds lager te staan, maar door de invallende duisternis werd hij ook duidelijker zichtbaar. De scheepvaart op de voorgrond vormde een mooi contrast met de komeet aan de hemel.

In de loop van de nacht ben ik langs de Slag gereden en heb daar o.a. ook foto’s van de sterren met de windmolens daar gemaakt. Die waren zeer indrukwekkend met hun hoogte van 80m en rotordiameter van wel 90m.

Rond een uur of 3.00 heb ik alles ingepakt en ben toen voldaan weer naar huis gereden.

Zondag 12 juli 2020

Op zondag 12 juli bleef ik dichter bij huis. De nacht daarvoor was best wel zwaar en ik zag het niet zo zitten om ver weg te gaan. Ik ben toen naar het industrieterrein vlakbij ons huis gereden en heb daar opnamen gemaakt richt de Alblasserdamse brug. De komeet stond al hoger aan de hemel en de staart werd al beter zichtbaar met het blote oog. Daar werd op de foto’s voor het eerst de ionenstaart zichtbaar door de lichtvervuiling in deze omgeving heen.

Maandag 13 juli 2020

Neowise bleef maar stijgen en deze avond wilde ik de komeet aan mijn oudste zoon laten zien. We reden weer naar de waterbushalte in HI-Ambacht en daar stond de komeet helder te stralen. Zelfs met het oog was de staart over meerdere graden te zien. Snel reden we naar huis om toch de camera nog even te halen en zo schoot ik daar een serie opnamen met de Alblasserdamse brug, ook wel de vergeten brug genoemd vanwege de historie in de oorlog. Deze opname werd gemaakt vanaf de pier van de waterbus en geeft een heel mooi beeld van hoe de komeet te zien was.

Na de 13e werd het een aantal dagen bewolkt en was de komeet niet te zien.

Vrijdag 17 juli 2020

Weer een ‘heldere’ avond en ik besloot nu een wat verder uitstapje te gaan maken. Ik had gekozen voor kasteel Ammersoyen in Ammerzoden. Op Google maps bleek dat de komeet recht boven het kasteel zou moeten staan en op google streetview zag het er uit als een mooi uitzicht. Alleen bleken deze opnamen van 2019 te zijn en toen ik aankwam bleek dat er veel nieuwe aanplant was rond het kasteel die het zicht aanzienlijk belemmerde. Dat was dus erg jammer. Daarbij was de lucht niet schoon en kwam er steeds meer bewolking vanuit het noorden opzetten. Ondanks alles heb ik toch nog wat opnamen geschoten en kreeg ik de komeet nog even te zien, maar daarna ben ik maar snel weer richting huis vertrokken omdat er niet veel meer eer te behalen viel.

Zaterdag 18 juli 2020

Vandaag had ik me een echte uitdaging gesteld. De komeet fotograferen boven een uitzicht op de binnenstad van Rotterdam. Kijken of ik de komeet door de lichtvervuiling heen vast kon leggen met op de voorgrond de Kop van Zuid in Rotterdam die erg fotogeniek is. Via google maps vond ik een klein steegje dat uitkwam op de Rijnhaven met uitzicht over de haven naar de Kop van Zuid waar de komeet op dat moment te zien zou moeten zijn. De nacht zag er goed uit, dus zodoende ben ik rond 22.30 richting Rotterdam vertrokken en was snel ter plaatse. Het uitzicht was daar fantastisch en ik ben aan de slag gegaan met series opnamen van het uitzicht. De komeet was al weer met het blote oog zichtbaar, hoewel wel een stuk zwakker dan een week eerder. Uiteindelijk had ik bijna 200 opnamen en kon ik daar thuis mee aan de slag met HDR technieken en stacking om te kijken wat ik er uit kon halen. Met dit plaatje ben ik heel blij omdat dit heel mooi laat zien dat je zelfs in de stad nog van dit soort verschijnselen kunt genieten.

Al met al was het een geslaagde kometenjacht en zeker de moeite waard om de reizen hiervoor te maken. Mocht je de komeet nog niet gezien hebben pak dan je kans nu het nog kan!

Voetnoot: Alle opnamen werden gemaakt met een Nikon D810a en een Tamron 24-70mm f/2.8 zoomlens op ISO800.