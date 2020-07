Resultaten van het SDSS-IV eBOSS onderzoek aan het ‘midden-heelal’ gepubliceerd

door

Vandaag zijn de resultaten gepubliceerd van de vierde ‘extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey’ (eBOSS) van de Sloan Digital Sky Survey, een vijf jaar durend onderzoek dat de meest omvangrijke driedimensionale kaart van een periode van elf miljard jaar van het heelal heeft opgeleverd. Van ons heelal, dat 13,8 miljard jaar oud is, kennen we de vroegste geschiedenis van net na de oerknal én de laatste geschiedenis van de afgelopen drie miljard jaar, maar de periode daartussen – ik noem het even voor het gemak het midden-heelal- was het minst bekend. Maar met eBOSS is die periode nu ook letterlijk in kaart gebracht. Aan het eBOSS onderzoek heeft een internationaal team van meer dan 100 sterrenkundigen meegedaan en dat heeft geresulteerd in meer dan twintig vakartikelen, waarvan deze een overzicht van de resultaten geeft. Voor het onderzoek hebben ze meer dan twee miljoen sterrenstelsels en quasars bestudeerd met de Sloan Foundation Telescope van het Apache Point observatorium en z’n tweelingbroer van het Las Campanas Observatorium in de VS.

Uit de waarnemingen blijkt dat zes miljard jaar geleden het heelal versneld begon uit te dijen, iets dat vandaag de dag nog steeds doorgaat en dat veroorzaakt wordt door de mysterieuze donkere energie. Verder heeft men een waarde gevonden voor de Hubble constante H0 van 68,20 +/- 0,81 km/s/Mpc, een waarde die overeenkomt met die van het ‘vroege heelal kamp’ uit de welbekende Hubble-spanning. Vorige week kwam men met de Atacama Cosmology Telescope ook al op een dergelijke lage waarde uit. Verder blijkt de kromming van het heelal nul te zijn, dat wil zeggen dat de ruimte in het heelal vlak (Euclidisch) is en niet gekromd, zoals eind vorig jaar werd gesuggereerd (zie afbeelding hierboven).

Hieronder één van de vele video’s die over de eBOSS resultaten zijn verschenen, via de bron zie je andere video’s.

Bron: SDSS.