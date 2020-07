Productief avondje Renesse: de aardschaduw, band van Venus en komeet NEOWISE waargenomen

door

Ik was vanavond op het strand bij Renesse, waar om 21.49 uur de zon onder zou gaan. Al jaren hoop ik een keer bij een zonsondergang de groene flits te kunnen zien, maar dat ging net als alle voorgaande keren wederom niet door. Maar ik werd wel kort na zonsondergang getrakteerd op een mooi tafereel aan de andere kant, aan de oostelijke horizon. Daar was namelijk de aardschaduw te zien. Je zal dat verschijnsel bij de schemering vast en zeker zelf wel eens hebben gezien, maar dan misschien gedacht hebben dat het wolken zijn. Niets is minder waar, die donkere strook is letterlijk de schaduw van de aarde. Daar waar de zon onder de horizon verdwijnt wordt de slagschaduw die dat veroorzaakt tegen de heldere hemelkoepel geprojecteerd. Deze aardschaduw manifesteert zich als een donkere blauwgrijze band aan de oostelijke horizon en zal ongeveer 10 tot 20 minuten na zonsondergang zichtbaar zijn. Boven de schaduwband zie je de roze tegenschemering, die ook wel band van Venusheet en die ook op de foto te zien is. Ik heb het tafereel eerder ook al eens in beeld gebracht, in augustus 2014, toen ik met de Astrovacançe in Grandchamps in Zuid-Frankrijk was.

Later op de avond ging ik nog even naar buiten om te kijken of ik komeet NEOWISE kon zien en tussen de sluierbewolking door was ‘ie met een verrekijker inderdaad te zien. Met mijn smartphone maakte ik bovenstaande foto. Nee, die twee bogen zijn niet de schokgolven van een lokale supernova boven Renesse. Net buiten beeld stond op het park een straatlantaarn, die zo fel was dat ‘ie niet zou misstaan als lichtmast in een voetbalstadion. Het zijn de reflecties van die lantaarn. Onder de Grote Beer (boven in beeld) zie je de komeet.