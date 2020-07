Regen van planetoïden bestookte het aarde-maan systeem 800 miljoen jaar geleden

door

Door onderzoek aan 59 maankraters zijn Japanse onderzoekers van de Osaka Universiteit er achter gekomen dat de aarde en de maan 800 miljoen jaar geleden werden bestookt door een regen van planetoïden. Al die planetoïden waren fragmenten van een grote planetoïde van zo’n 100 km doorsnede, die kort daarvoor uiteen was gevallen. Dat moet een planetoïde van het C-type zijn geweest, die veel koolstof bevat en die verwantschap heeft met de planetoïde Eulalia.

Men schat in dat pakweg 4-5 x 10^ 16 kg aan planetoïden het aarde-maan systeem moeten zijn binnengekomen, da’s naar schatting 30 tot 60 keer meer zoveel materiaal als de planetoïde die 65 miljoen jaar geleden de Chicxulub krater bij Mexico veroorzaakte en die zorgde voor het uitsterven van de dinosaurussen. De 59 kraters op de maan zijn allemaal minstens 20 km groot en ze zijn bestudeerd met de Terrain Camera (TC) aan boord van de Japanse maansonde Kayuga. Kraters op aarde die ontstaan zijn door ingeslagen planetoïden zijn meestal ouder dan 600 miljoen jaar – oudere kraters zijn in de loop der tijd helemaal weg geërodeerd. Vandaar dat het Japanse team keek naar kraters op de maan, waar geen sprake is van erosie. Eén van de bestudeerde kraters was Copernicus (93 km doorsnede), die je hieronder ziet.

Als een planetoïde inslaat en zo’n grote krater veroorzaakt ontstaat een reeks kleinere kraters als gevolg van het uitgeworpen materiaal, dat rondom de grote krater inslaat in de vorm van ‘ejecta’. Door de dichtheid van kleinere kraters (0,1-1 km doorsnede) in die ejecta te meten kan men de leeftijd van de grote kraters bepalen (op de foto van Copernicus zijn die kleinere kraters te vinden in de groen aangegeven gebieden). Daaruit kwam naar voren dat er zo’n 800 miljoen jaar geleden een piek optrad in de vorming van kraters.

Planetoïde Ryugu, die door de Japanse Hayabusa2 sonde is onderzocht, is ook een C-type planetoïde. Het materiaal dat die sonde daar verzamelde wordt momenteel teruggebracht naar de aarde om te onderzoeken. Hier het vakartikel over het onderzoek aan de maankraters, verschenen in Nature. Bron: Eurekalert.