Maar liefst 37 recent actieve vulkanen op Venus ontdekt

door

Er waren al eerder aanwijzingen voor gevonden, maar na de recente ontdekking van 37 recent actieve vulkanen op Venus kunnen we er niet meer onderuit dat deze planeet geologisch nog steeds erg actief is. Die eerdere aanwijzingen bestonden uit de identificatie van ‘coronae’ op het oppervlak van Venus, ringvormige structuren op de plekken waar hete pluimen van magma vanuit de mantel door de korst dringen en naar het oppervlak komen, zoals ook bij Hawaï gebeurt. Dat onderzoek aan de coronae wordt bemoeilijkt doordat ze alleen met radarbeelden van satellieten te zien zijn, die door het dichte wolkendek van Venus kunnen kijken. Van de coronae zou je nog kunnen denken dat ze het gevolg zijn van vroegere vulkanische activiteit op Venus, maar het recente onderzoek van Laurent Montési (Universiteit van Maryland) en z’n team laat zien dat er nog steeds vulkanische activiteit is. Door driedimensionale beelden te maken van de ‘thermo-mechanisme activiteit’ kon men maar liefst 37 recent actieve vulkanische structuren op Venus identificeren. Tussen de coronae kon men verschillen zien, die wijzen op verschillende stadia in de evolutie van de coronae. Op de afbeelding hieronder zie je de actieve coronae met rood weergegeven, inactieve coronae zijn wit.

In Nature Geoscience verscheen dit vakartikel over de actieve vulkanen/coronae op Venus. Bron: UMD.