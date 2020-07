Op naar Mars; China lanceert Tianwen-1 vanaf Hainan

door

Donderdag 23 juli 2020, is de Lange Mars-5 raket met het vijf ton wegende ruimteschip de Tianwen-1, China’s eerste éigen Marsmissie, succesvol gelanceerd vanaf het Wenchang Satellite Center te Hainan, een eiland aan de zuidkust van China. Op 24 april j.l. werd door het Chinese ruimtevaartagentschap CNSA (China National Space Administration) de naam en het logo van de Marsmissie bekend gemaakt tijdens een officiële online-ceremonie. ‘Vragen aan de hemel’ luidt de letterlijke vertaling van ‘Tianwen’. Het ruimteschip bestaat uit een Marsorbiter, een lander en een rover.

De draagraket is de LM-5 Y6, uitgerust met raketmotoren YF-77, welke vloeibare waterstof en zuurstof als brandstof gebruiken, deze motoren zijn afgelopen januari succesvol getest. Deze motoren waren de oorzaak van de mislukte tweede lancering van de LM-5 in 2017. De derde test lancering van de LM-5B, op 5 mei j.l. was gelukkig wel een succes. China maakte eerder deel uit van de Russische Phobos-Grunt Marsmissie, gelanceerd in november 2011. Deze missie had als doel een bodemmonster van de Marsmaan Phobos naar aarde te brengen. China bouwde de Yinghuo-1 Marsorbiter. De missie mislukte, het ruimteschip strandde in een lage aardebaan. Zie ook AB 13/05/’20*. De Tianwen-1 orbiter is uitgerust met een HR-camera die vergelijkbaar is met de HiRise camera aan boord van NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter. Bij de uitrusting zit ook een MR-camera, grondradar, een minerologische spectrometer, een energetische deeltjes analysator, en een magnetometer. De Chinese Marsrover weegt 240 kg, en is daarmee ongeveer twee keer zo zwaar als de maanrover Yutu. De rover wordt voorzien van stroom door zonne-energie, en is uitgerust met 13 wetenschappelijke instrumenten, o.a. grondradarradar, een multispectrale camera, en omgevingsdetectieinstrumenten als een magnetometer. De rover is ontworpen om drie maanden operationeel te zijn op het Marsoppervlak. Bronnen; Space.com, CGTN, CNSA

* https://www.astroblogs.nl/2020/05/13/china-legt-laatste-hand-aan-eerste-eigen-marsmissie-tianwen-1/