Nieuwe methode komt met een leeftijd van 12,6 miljard jaar voor het heelal

Sterrenkundigen hebben met behulp van de zogeheten ‘Baryonische Tully-Fisher relatie’ de afstanden van 50 sterrenstelsels ingeschat en op basis daarvan komen ze met twee waarden voor de leeftijd van het heelal en de Hubble constante: 12,6 miljard jaar resp. 75,1 ± 2,1 km/s/Mpc. James Schombert (Universiteit van Oregon) en z’n team bestudeerden de gegevens van de sterrenstelsels, die verzameld waren met de Spitzer IR-ruimtetelescoop van de NASA. De Tully-Fisher relatie is al lange tijd bekend – het is de empirische relatie tussen de massa, of de intrinsieke lichtkracht van een spiraalvormig sterrenstelsel en zijn asymptotische rotatiesnelheid, of de breedte van zijn emissielijnen. Die baryonische variant daarvan is een nieuwe methode, waarbij de massa en rotatiesnelheden van de sterrenstelsels nog nauwkeuriger meetellen in de berekeningen. De waarden voor de leeftijd van het heelal en de Hubble constante H0 liggen in lijn met de waarden gemeten volgens de Cepheïden en type Ia supernovae, het ‘kamp’ van het huidige heelal in de Hubble-spanning. Volgens de Oregon-sterrenkundigen kan een H0 lager dan 70 km/s/Mpc met een zekerheid van 95% worden uitgesloten. Laat het ‘vroege heelal-kamp’ van Planck/eBOSS/ACT nou net met een H0 van ongeveer 67 km/s/Mpc zitten. En sinds de metingen met NASA’s Wilkinson Microwave Anisotropy Probe in 2013 wordt de leeftijd van het heelal ingeschat op 13,77 miljard jaar, dus daar zit de Oregon-groep ver onder. Hier het vakartikel van Schombert et al, verschenen in the Astronomical Journal. Bron: Eurekalert.