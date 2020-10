Over zwarte gaten, TOE’s en umbrale maneschijn

door

Bijgaand presenteer ik jullie onderstaande video, waarin de wetenschapsjournalist Rob van Hattum van de VPRO ons meeneemt in de wereld van Miranda Cheng (UvA), de natuur- en wiskundige die zich bezig houdt met de snaartheorie, ‘Theories of Everything’ (TOE’s), umbrale maneschijn en zwarte gaten – ik blogde er vijf jaar geleden al eens over. Er schijnen maar vier mensen op de hele wereld te zijn die begrijpen waar Miranda Cheng mee bezig is. Laat ik jullie geruststellen: ik ben niet één van vier. Kijk en geniet van de video (Klik op de afbeelding om de video te starten – eronder een korte beschrijving van de video).

Kan wiskunde alles beschrijven? Wiskunde beter begrijpen is een manier om bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie het hoofd te bieden en de schoonheid van de natuur te verklaren en naar onze hand te zetten. Natuur- en wiskundige Miranda Cheng houdt zich op het allerhoogste niveau bezig met wiskunde. Ze promoveerde op de snaartheorie en zwarte gaten. Cheng ontdekte samen met collega’s een nieuwe maneschijn-theorie, de ‘snaartheorie en zwarte gaten.’. Ze neemt de kijker mee naar haar roots in Taipei, Taiwan. En wetenschapper Erik Verlinde vertelt over Chengs verdiensten.

Bron: VPRO.