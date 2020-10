Nog een exoplaneet direct gefotografeerd bij Beta Pictoris

door

Sterrenkundigen zijn erin geslaagd om nóg een exoplaneet direct te fotograferen bij de ster Beta (β) Pictoris, die 63 lixhrjaar van ons vandaan staat. Eerder was β Pictoris b al gefotografeerd, al in 2003 (al bleek dat pas na analyse achteraf). Nu is men er met het GRAVITY instrument verbonden aan ESO’s Very Large Telescope (VLT) in Chili in geslaagd om ook β Pictoris c te fotograferen. Dat die tweede planeet bij β Pic bestaat was al bekend via de methode van de radiële snelheid, waarbij de ster iets schommelt doordat de planeet aan ‘m trekt en dat schommelen leidt tot verschuiving van de lijnen in het spectrum. Met GRAVITY kan het licht dat alle vier de telescopen van de VLT opvangen van β Pic c worden gecombineerd en dat heeft het mogelijk gemaakt om de planeet, die dichterbij de ster staat dan β Pic b, te zien. Hiermee is β Pic c de eerste exoplaneet die ontdekt is door een combinatie van methodes, die van de radiële snelheid én directe waarneming. De planeet blijkt acht keer zo zwaar als Jupiter te zijn, maar zes keer minder licht te geven dan β Pic b. Dat is dan wel weel vreemd, want β Pic b is bijna dertien keer zo zwaar als Jupiter, maar kennelijk wel veel lichtsterker. Verder onderzoek moet precies uitwijzen hoe het met de massa’s en omtrek van de twee planeten precies gesteld is. Ook wil men nagaan hoe planeten zoals β Pic b en c precies onstaan en groeien in massa.

