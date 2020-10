Op 10 juni 2023 om 17.32 uur land de ExoMars 2022 volgens de planning op Mars

door

Als alles volgens planning verloopt zal de Rosalind Franklin rover van de ExoMars 2022 missie op 10 juni 2023 om 17.32 uur in Oxia Planum op het noordelijk halfrond van Mars landen, om daar te zoeken naar tekenen van vroeger of huidig leven – schrijf de datum maar vast op in je agenda. Op 20 september 2022 start er een lanceervenster van twaalf dagen waarin ExoMars 2022 gelanceerd kan worden en als dat gebeurt is volgt een reis van 264 dagen naar de rode planeet, een pad dat 569 miljoen km lang is. De Rosalind Franklin rover zal op Mars worden gezet door de Russische Kazachok lander – de gehele ExoMars 2022 is een samenwerking tussen ESA en Rusland.

Hieronder een video, waarin over die landingsplaats wordt gevlogen (een video waarin nog gesproken wordt over de ExoMars 2020 missie, zoals het oorspronkelijk heette, vóór de vertraging o.a. door de corona).

Bron: ESA.