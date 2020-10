Amerikaans bedrijf gaat nucleaire raketmotor ontwikkelen voor militaire cislunaire missies

DARPA, het Defense Advanced Research Projects Agency is een instituut van het Amerikaanse ministerie van defensie dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van militaire technologie. Recent heeft DARPA een 14 miljoen USD toegekend aan Gryphon Technologies voor het ontwikkelen van een nucleaire raketmotor voor DARPA’s DRACO-programma. DRACO staat voor ‘Demonstration Agile Cislunar Operations’. Het nucleair-thermale propulsiesysteem, kortweg NTP, zal het Amerikaanse leger in staat stellen militaire missies in de maanomgeving mogelijk maken.

DRACO

DARPA, opgericht in 1958, stond en staat aan de wieg van vele high-tech projecten, van robotica tot kunstmatige intelligentie en satellieten. Ook beheert het het Boeing X-37 programma, het ruimtevliegtuig. Voor het DRACO-programma kijkt DARPA naar nucleair-thermale propulsie (NTP) om ruimtevaartuigen buiten de atmosfeer van de aarde van stroom te voorzien tot net buiten de baan van de maan. Het idee is dat een kernreactor een drijfgas, zoals waterstof, tot extreme temperaturen zou verhitten, wat resulteert in een stuwkracht die 10.000 keer zo groot is als die van een elektrische motor en tot vijf keer de efficiëntie bezit van een chemische raket.* Voor het huidige contract zal Gryphon kijken naar de ontwikkeling van een HALEU-voortstuwingssysteem dat gebruik maakt van nucleaire brandstof gemaakt van gerecyclede civiele reactorbrandstof die is herverwerkt en verrijkt tot tussen de vijf en twintig procent – meer dan dat van civiele reactoren en minder dan dat van marinereactoren. Het resultaat is een reactorkern die klein zal zijn, minder afval produceert, een langere kernlevensduur en meer efficiëntie heeft, waardoor hij geschikter is voor gebruik in de ruimte dan eerdere ontwerpen. De raket is bedoeld om te opereren in de cislunaire ruimte De cislunaire ruimte is het gebied rond de aarde dat zich uitstrekt tot net buiten de baan van de maan, en omvat alle vijf Lagrangiaanse punten die stabiel in positie zijn ten opzichte van de aarde en de maan terwijl ze om elkaar heen draaien. Praktisch gezien is de cislunaire ruimte een handig label voor 'het volume tussen de geostationaire baan en de baan van de maan'. Voorbij de cislunaire ruimte ligt de translunaire ruimte.