Nooit eerder is het westelijke deel van de Carinanevel zó scherp in beeld gebracht

De westelijke muur van de Carinanevel, vijf lichtjaar lang. Hier de foto full resolution (27 mb). Credit: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA

Sterrenkundigen hebben gebruik makend van de 8,1 meter Gemini South telescoop op de Cerro Pachon in Chili én van de techniek der adaptieve optiek de ‘Westelijke Muur’ van de Carinanevel in het nabije infrarood haarscherp in beeld gebracht. Door die techniek heeft men de nevel maar liefst tien keer zo scherp kunnen fotograferen. Het resultaat is dat er allerlei structuren te zien zijn, zoals golven en jets, die nooit eerder gezien waren (zie ook de gelabelde versie hieronder).

Credit: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA

De Carinanevel ligt in het zuidelijke sterrenbeeld Kiel (Latijn: Carina), 7500 lichtjaar van ons vandaan en het is een enorm stervormingsgebied, een moleculaire wolk, maar liefst 500 keer groter dan de welbekende Orionnevel, ook een stervormingsgebied. Een team van sterrenkundigen onder leiding van Patrick Hartigan (Rice University) maakte gebruik van de Gemini South Adaptive Optics Imager (GSAOI), een instrument dat met een laserstraal de turbulentie in de aardse atmosfeer meet en die dan vervolgens de spiegel van de telescoop zo stuurt dat de turbulenties worden weggepoetst, dat is de adpatieve optiek. Hieronder zie je welk verschil die techniek oplevert, een foto met én zonder AO.

Credit: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA

Dankzij de magnifieke foto’s heeft men in de Westelijke Muur, zoals dit gedeelte van de Carinanevel heet, onder andere een serie parallelle ‘ruggen’ (Engels: ridges) gezien, die het gevolg zou kunnen zijn van een magnetisch veld. Ook is een perfecte golf te zien in de gasnevel en fragmenten die door een sterke wind van de nevel lijken te worden afgeschoven. Tenslotte lijkt men een jet of straalstroom te hebben gezien, die veroorzaakt is door een pasgevormde ster, die materiaal uitspuugt. Hieronder een video over de Carinanevel, zoals waargenomen met de Gemini South telescoop.

De foto’s die van de Carinanevel zijn gemaakt geven volgens de sterrenkundigen een impressie van hetgeen de James Webb Space Telescope allemaal kan, de ruimtetelescoop die volgend jaar oktober wordt gelanceerd. Hier het vakartikel over de waarnemingen aan de Westelijke Muur van de Carinanevel met de Gemini South telescoop. Bron: NSF/Noirlab.