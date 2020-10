Rusland gaat in 2021 twee nieuwe ISS-modules lanceren

door

Rusland gaat volgend jaar twee nieuwe modules naar het internationale ruimtestation, ISS, lanceren. Het is voor het eerst in 11 jaar dat er nieuwe modules aan het ISS zullen worden toegevoegd. Het gaat om de Nauka en de Prichal-modules, ze worden resp. in april en september 2021 gelanceerd naar het ISS. Het is de bedoeling dat de Nauka-module in een baan om de aarde wordt gelanceerd door de Proton-M-draagraket vanaf het Kosmodrom, Baikonoer. De ontwikkeling van Nauka (Ned. wetenschap) duurde 13 jaar, er komt met Nauka een slaapplek bij voor de derde Russische kosmonaut, evenals een tweede toilet als aanvulling op het Russische segment Zvezda, welke momenteel twee slaapplekken en één toilet bezit.



De lancering van de Prichal-module is gepland vanuit Baikonoer met een Sojoez-2.1B-raket als onderdeel van de Progress M-UM speciale vrachtmodule. De Prichal krijgt zes docking-stations voor het ontvangen van andere modules, zowel vracht als bemande schepen. Het Russische orbitale segment is de naam die wordt gegeven aan de componenten van het internationale ruimtestation dat in Rusland is gebouwd en wordt beheerd door Roscosmos. Momenteel omvat het Russische ISS-segment vijf modules: de vrachtmodule Zarya (gelanceerd in 1998), de Zvezda-servicemodule (gelanceerd in 2000), het Pirs-dockingcompartiment (gelanceerd in 2001) en de kleine onderzoeksmodules Search en Dawn, resp. gelanceerd in 2009 en 2010.



Prichal, OPSEK

Het is de bedoeling dat Prichal wordt gekoppeld aan de Nauka-module, welke op zijn beurt gekoppeld wordt aan de nadir-poort van de Zvezda, ter vervanging van de Pirs-dockingmodule, en vervolgens Prichal aan te leggen aan de nadir-poort van Nauka. Een dergelijke plaatsing zou voldoende ruimte creëeren tussen de Zvezda- en Zarya ISS-modules zodat de andere vijf dockingpoorten vrijelijk kunnen worden gebruikt door Sojoez en Progress-ruimteschepen en voor andere modules, met name SPM-1. Orbital Piloted Assembly and Experiment Complex (OPSEK). OPSEK, is een concept Russisch ruimtestation dat bedoeld is om bemande verkenningsmissies in de verre ruimte naar Mars, mogelijk de maan en Saturnus te ondersteunen, en dat gedeeltelijk in een baan om de aarde zal worden gebouwd terwijl het aan het ISS is bevestigd. Uitgerust met zes docking-poorten, zou Prichal dienen als het enig permanente element van OPSEK, dat voor een langere periode in een baan om de aarde wordt onderhouden, terwijl alle andere modules vervangen worden aan het eind van hun levensduur. Bronnen; RIA Novosti, Nasaspaceflight