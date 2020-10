De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat naar onderzoekers van zwarte gaten

door

De Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen heeft bekendgemaakt dat de Nobelprijs voor Natuurkunde is toegekend aan Roger Penrose (Verenigd Koninkrijk), Reinhard Genzel (Duitsland) en Andrea Ghez (VS) voor hun onderzoek aan zwarte gaten. Penrose krijgt de helft van de prijs, Genzel en Ghez delen de andere helft. De winnaars krijgen een gouden medaille en tien miljoen Zweedse kronen, dat is een miljoen euro. Penrose is een wis- en natuurkundige. Samen met Stephen Hawking liet Penrose zien dat instortende zware sterren binnen de algemene relativiteitstheorie kunnen leiden het ontstaan van ‘singulariteiten’ of zwarte gaten. Ghez en Genzel zijn astronomen. Ze krijgen de prijs voor de bevestiging dat zich in het centrum van onze Melkweg een zwart gat bevindt, het superzware zwarte gat Sagittarius A*. Ze leidden het bestaan van het zwart gat af uit van bewegingen van sterren eromheen. Vorig jaar werd de Nobelprijs ook al toegekend aan sterrenkundigen, James Peebles voor z’n werk aan de oerknal en Michel Mayor en Didier Queloz voor hun ontdekking van de eerste exoplaneet. Bron: NRC.