Mars staat vandaag in z’n baan het dichtst bij de aarde

Om 16.00 uur vanmiddag stond Mars in z’n baan het dichtst bij de aarde. Hij staat vandaag 0,41492 Astronomische Eenheid van ons vandaan, oftewel 62.070.000 km (1 AE is de afstand aarde-zon, 149 miljoen km). De schijf van Mars heeft daarom vandaag z’n grootste schijnbare diameter, 22,6″. Omdat de banen van de aarde en Mars geen cirkels zijn, maar ellipsen, valt het tijdstip waarop de kleinste afstand wordt bereikt niet precies samen met het moment van de oppositie. Dat moment is op 14 oktober om 01.00 uur ‘s nachts. Pas in september 2035 zal Mars weer zo dichtbij de aarde komen als nu.

Vanwege de korte afstand tussen Mars en de aarde is het een geliefd object om te fotograferen, zoals Steve ‘Sirius’ Brown heeft gedaan.

Today #Mars is at its closest point to Earth for this season. It reaches an apparent diameter of 22.6 arcseconds – get a telescope on it if you can! ? #astronomy #space pic.twitter.com/2MnA8KSARX

— Steve 'Sirius' Brown – amateur astronomer ???? (@sjb_astro) October 6, 2020