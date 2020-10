NASA vraagt publiek om maankoffer te pakken! #NASAMoonKit

door

Ik ga naar de maan en neem mee… In het kader van NASA’s Artemismissie startte NASA deze week een nieuwe social media-campagne op waarin deelnemers gevraagd wordt online te delen wat er in hun mini-maankoffer allemaal zou zitten als ze naar de maan zouden afreizen. NASA’s Artemismissie heeft tot doel de eerste vrouw en volgende man, de dertiende, naar het maanoppervlak te brengen in 2024. De campagne loopt onder #NASAMoonKit. Om deze uitdaging naar een hoger niveau te tillen, heeft NASA ook een ‘Expert-modus’ voor de moonkit ingesteld: volg de strikte richtlijnen waaraan astronauten zich moeten houden bij het inpakken van hun ‘persoonlijke voorkeurskits’, d.w.z. elke astronaut die naar het ISS afreist, mag slechts een ruimte van 12,7 bij 20,3 bij 5,1 cm vullen met persoonlijke spullen. ter vergelijk standaard handbagage voor een vliegtuig mag ong. 23 bij 35 bij 56 cm bedragen. Bettina Inclán, NASA’s PR vice-president, noemt het een leuke kans om nu, ten tijde van het Covid-virus en velen zich moeten aanpassen qua werk e.v. om meer te weten te komen over de toekomstige maanonderneming en de omstandigheden waaronder de astronauten moeten werken. Inclán: “In een tijd waarin velen van ons werken, lesgeven of leren vanuit huis, is dis een unieke manier om meer te weten te komen over het Artemis-programma en ons bij NASA aan te sluiten terwijl we ons voorbereiden op de volgende stappen van de mensheid op het maanoppervlak.”



Om je moonkit te delen, upload je een foto of video naar Instagram, Twitter of Facebook en voeg je #NASAMoonKit toe aan de berichten.* De digitale inzendingen die de aandacht trekken van het PR-team zullen volgende maand worden gedeeld op de social media-accounts van NASA of als onderdeel van de NASA-uizending betreffende de Green Run-rakettest die gepland is voor november. De kernrakettrap van het Space Launch System (SLS) staat momenteel klaar voor een ‘Green Run’ grondtest in het Stennis Space Center van NASA nabij Bay St. Louis, Mississippi. In november zal NASA een acht minuten lange ‘hot fire’ test uitvoeren, welke de laatste is van een reeks voordat de raket wordt geassembleerd voor de testvlucht vanaf Kennedy Space Center in Florida in 2021. Andere mogelijkheden om mee te denken en/of doen zijn mogelijk op de NASA-Solves website**, voorbeelden zijn; Lunar Deep Freeze Challenge, Moon Pod Essay-wedstrijd en Watts on the Moon Challenge. Bron: NASA

*https://www.nasa.gov/nasamoonkit-terms-and-conditions

**https://www.nasa.gov/solve/index.html