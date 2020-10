Dune, Tenet, Bios, sciencefiction films uitgesteld naar 2021

Op 18 december a.s. zou de nieuwe verfilming van de beroemde sciencefiction roman Dune in de Nederlandse bioscopen verschijnen. Recent is de trailer van de nieuwe film uitgekomen. Helaas is de filmpremière van Dune, net als van een aantal andere grote sciencefiction producties, uitgesteld wegens het coronavirus. Hieronder volgt een lijst van nieuwe data waarop onderstaande films in première gaan. De lijst is een aanvulling op de lijst van begin 2020, en alle hieronder genoemde films zijn uitgesteld naar 2021.

1. Dune, regie; Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049)

Denis Villeneuve’s Dune betreft het eerste deel van de zesdelige Dune-sage, geschreven door Frank Herbert. Dune was in 2003 ‘s werelds best verkochte scifi roman. Warner Bros is de producent van deze franchise, en van de reeks staat ook een prequel serie in de planning. De regisseur van deze uitgave is de Canadees Denis Villeneuve, die eerder grote scifi producties voor zijn rekening nam als Arrival en Blade Runner 2049. De verfilming van Dune verscheen voor de eerste keer in 1984, geregisseerd door David Lynch. Het verhaal speelt zich af in een feodale interstellaire samenleving waarin verschillende adellijke huizen planetaire goederen beheren. Het eerste deel verhaalt over Paul Atreidens wiens familie het rentmeesterschap van de planeet Arrakis aanneemt. De planeet is de enige bron van een kruid dat het leven verlengt en de mentale vermogens verbetert, en ook nodig is voor ruimtereizen. Controle over de planeet is dus een hachelijke onderneming. Sinds 2009, zijn de namen van de planeten uit de Dune romans gebruikt voor naamgeving van enkele vlakten op Titan, een maan van Saturnus. De film zal getoond worden in 2D, 3D en IMAX. De film zal worden vooraf gegaan door een TV serie, Dune: The Sisterhood. De serie dient als prequel tot de film en Villeneuve focust de plot rond Bene Gesserit, een matriarchaat welke in het geheim gebeurtenissen manipuleert. De reeks zal in de VS uitgebracht worden door HBO Max, de streamingdienst van WarnerMedia. De film release datum was 18 december 2020, maar is verschoven naar 1 oktober 2021.

2. Tenet, regie; Christopher Nolan (Interstellar, Inception)

Tenet is de naam van een scifi film geregisseerd door Christopher Nolan. Met een budget van meer dan 200 miljoen USD en opgenomen in zeven verschillende landen is het een grootse productie. Nolan omschreef de grootschalige productie als zijn meest ambitieuze uitdaging ooit. De opnames werden geleid door de Nederlandse cinematograaf Hoyte van Hoytema, die de film opnam in een combinatie van 70 mm en IMAX. Over het plot van de film is nog nauwelijks iets onthuld maar er is wel een trailer uitgebracht. De geplande release datum was 17 juli 2020, maar is verschoven naar 31 juli 2021.

3. Bios, regie; Miguel Sapochnik (Repo Man, Game Of Thrones)

Een scifi film in het genre van de ‘last man on Earth’. Bios speelt zich af op een apocalyptische aarde. Uitvinder Finch (gespeeld door Tom Hanks) bouwt een robothond die is ontworpen om zijn echte hond veilig te houden nadat hij is overleden. Het trio trekt in een soort van ‘odyssee’ over de aarde. De release datum was 2 oktober 2020, maar is verschoven naar 16 april 2021.

4. The Tomorrow War, regie; Chris McKay (Robot Chicken, Titan Maximum)

Oorspronkelijk genaamd Ghost Draft, speelt deze grote kaskraker in een toekomstige wereld waar de mensheid een oorlog verliest tegen buitenaardse indringers. Om de slinkende reserves soldaten aan te vullen, zoeken wetenschappers een manier om een lichting soldaten uit het verleden op te halen. Chris Pratt (Interstellar) is een van die rekruten uit het verleden terug gehaald om de oorlog te helpen winnen. De release datum was 25 december 2020, maar is verschoven naar 23 juli 2021..