Expeditie 64 vliegt in recordtijd naar het ISS + livestream

Deze ochtend, 14 oktober, om 07:45 NL’se tijd is Expeditie 64 bestaande uit drie astronauten, gelanceerd in een Sojoezraket naar het ISS. Vanaf het Baikonoer Kosmodroom in Kazachstan vertrokken twee Russische kosmonauten, Sergei Ryzkikov en Sergei Kud-Sverchkov, en de Amerikaanse NASA-astronaute Kate Rubins voor de drie uur durende vlucht, wat een record is, nooit eerder kwam een Sojoez zo snel aan bij het ruimtestation. Inmiddels ligt de Sojoezcapsule aangemeerd bij het ISS. Het drietal zal zich in het ISS aansluiten bij de kosmonauten Anatoly Ivanishin en Ivan Vagner en NASA-astronaut Chris Cassidy. Zij, Expeditite 63, verblijven reeds sinds april in het ISS. Op 21 oktober a.s. gaan ze met deze Sojoez weer terug naar aarde.

Op een persconferentie voorafgaand aan de lancering zei Rubins dat de bemanning weken in quarantaine is geweest net buiten Moskou en in Kazachstan om “elke dreiging van het coronavirus te vermijden”. De Russen en Amerikanen willen blijven samenwerken om elkaar naar het ISS te vervoeren. “We hebben een goede samenwerking”, zei Rubins. “We laten Amerikaanse astronauten hier trainen en blijven Russische kosmonauten trainen in het Johnson Space Center (in de VS).” Over een maand, zo halverwege november zal de SpaceX Crew Dragon nog eens vier astronauten naar het ISS zal brengen. Deze Crew-1 bestaat uit NASA-astronauten Michael Hopkins, Victor Glover, en Shannon Walker, en de Japanse astronaut Soichi Noguchi. Zij zullen voor een half jaar in het ISS blijven. Het ISS zal dan zeven bewoners tellen wat een enigszins ongebruikelijk aantal is voor het ISS, meestal verblijven er maximaal zes astronauten op het ISS. De opening van het luik staat gepland om 12:45 NL’se tijd. Bron: NASA