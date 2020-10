Betelgeuze blijkt kleiner te zijn en dichterbij te staan dan we dachten

door

De bekende rode superreus Betelgeuze in het sterrenbeeld Orion blijkt kleiner te zijn en dichterbij te staan dan we dachten. Een jaar geleden werd de ster wereldnieuws omdat hij flink in helderheid afnam en er speculaties waren dat ‘ie mogelijk als supernova zou exploderen, hetgeen een ster op zou leveren die tijdelijk zo helder als de Volle Maan zou zijn. Maar zo ver kwam het niet en zo ver zal het vermoedelijk de komende honderdduizend jaar ook niet komen. Recent onderzoek van een team van sterrenkundigen onder leiding van Meridith Joyce from (Australian National University) heeft namelijk aan het licht gebracht dat Betelgeuze momenteel in het stadium is van heliumverbranding in z’n kern, iets wat nog héél lang kan duren. Verder blijkt dat de eerste afname van Betelgeuze z’n lichtsterkte kwam door een uitstoot van een grote wolk stof, die het licht van Betelgeuze verduisterde, de tweede afname kwam door het pulseren van de reuzenster, iets dat kwam door geluidsgolven (een soort van drukgolven) die door de ster raasden. En tenslotte bleek Betelgeuze zowel kleiner te zijn als dichter bij de aarde te staan als werd gedacht. Uit eerder onderzoek leek Betelgeuze zo groot te zijn dat z’n oppervlak in ons zonnestelsel tot aan de baan van Jupiter zou reiken, maar nu blijkt dat 2/3e van die omvang te zijn, nog altijd 750 keer zo groot als onze Zon. Z’n massa is ergens tussen 16, 5 en 19 zonsmassa. En de afstand tot Betelgeuze is 548 lichtjaar, zo’n 25% dichterbij als eerder werd gedacht – een afstand die nog altijd als veilig kan worden beschouwd, mocht ‘ie toch nog morgen exploderen. Hier het vakartikel over Betelgeuze, verschenen in the Astrophysical Journal. Bron: Phys.org.