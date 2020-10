Vannacht 00:12 uur zal OSIRIS-REx een monster nemen van planetoïde Bennu – volg het hier live!

door

Als alles volgens plan verloopt zal vannacht om 00:12 uur Nederlandse tijd NASA’s Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) een monster nemen van de kleine planetoïde Bennu. Rond 19.50 uur begint de langzame afdaling, die zal eindigen met de vijf seconden (!) durende “Touch-And-Go” (TAG) manoeuvre op de plek Nightinggale – lees deze blog voor de details. Dat alles gebeurt 322 miljoen km van ons vandaan, dus het geschiedt allemaal volledig automatisch, de vluchtleiders van Lockheed Martin Space bij Denver, die deze operatie hebben voorbereid, kunnen alleen afwachten en hopen dat alles goed gaat. Mocht het niet goed gaan dan heeft OSIRIS-REx nog genoeg brandstof om zo’n TAG nog twee keer uit te voeren. De monsters van Bennu die verzameld worden zullen naar aarde terug worden gebracht, waar het in september 2023 zal arriveren. Kort na 00:12 uur hopen ze een signaal te ontvangen of de touchdown goed is verlopen. Vanaf 23.00 uur zal alles live te volgen zijn via onderstaand kanaal – kijk en geniet!

Bron: NASA