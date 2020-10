Exoplaneet LHS 1140b blijkt kolossale waterwereld

In de scifi film Interstellar bezoekt Matthew McConaughey en zijn collega-astronauten een ogenschijnlijk ‘gastvrije’ exoplaneet, met veel water en een verafgelegen hoge bergketen. Die bergen blijken echter een 1,2 kilometer hoge golf te zijn, veroorzaakt door de nabijheid van de planeet tot Gargantua, het zwarte gat dat in de film te zien is. Zou deze LHS 1140b kunnen worden geclassificeerd als een kolossale waterwereld in een ander planetenstelsel? Het bewijs dat we hebben verzameld en geanalyseerd toont dit, aldus Lillo-Box op de YouTube-video. En het LHS1140-systeem herbergt nog meer interessants. De radiale snelheden suggereren ook de aanwezigheid van een derde planeet in het systeem, net voorbij de bewoonbare zone (HZ) met een omlooptijd van 79 dagen. Hoewel de detectie van het signaal duidelijk is, zo stelt Lillo-Box, past het model met drie planeten echter niet helemaal bij de huidige gegevens. En helaas zullen de transits van deze kandidaat-exoplaneet, die zich op de grens tussen die van een superaarde en een mini-Neptunus bevindt, niet zichtbaar zijn bij de herobservatie van deze ster in TESS-cyclus 3. Verder suggereert het team ook nog dat de binnenste planeet misschien een baan deelt met een andere planeet; een fenomeen dat bekend staat als co-orbitale werelden. In de astronomie is een co-orbitale configuratie een configuratie van twee of meer astronomische objecten (zoals manen of planeten) die gevangen zitten in zwaartekrachtstabiele gebieden.

Hoewel het onderzoek geen bewijs vond voor zo een co-orbitale configuratie betreffende LHS 1140b, vonden Lillo-Box en collega’s wel signalen die er op wezen dat dit mogelijk bij zijn kleinere buurplaneet LHS 1140c wel het geval zou kunnen zijn en dan rond zijn Lagrange-punt ‘L4’, (Lagrange-punten zijn posities in de ruimte waar de zwaartekrachten van een systeem met twee hemellichamen versterkte gebieden van aantrekking en afstoting produceren, de twee objecten behouden zo een vaste relatieve positie t.o.v. elkaar.) Dit werd ondersteund met TESS-gegevens die een verduistering van de lichtcurve voor de planeet op deze exacte positie lieten zien, wat nog eens extra duidt op het bestaan van een co-orbitale metgezel voor LHS 1140c. Dit zou een primeur zijn, daar co-orbitale planeten wel zijn getheoretiseerd, maar tot nu toe is nooit eerder zo een configuratie ontdekt. Meer over exoplaneet-waterwerelden, zie AB**.Bron; Room.eu