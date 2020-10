Moleculen en zware elementen waargenomen in atmosfeer ‘onmogelijke planeet’ LTT 9779b

door

Een internationaal team van sterrenkundigen, onder andere van de Kansas Universiteit in de VS, heeft de gegevens van NASA’s TESS en Spitzer ruimtetelescopen uitgeplozen om meer te weten te komen over de samenstelling van de atmosfeer van LTT 9779b, een ‘hete Neptunus’, 260 lichtjaar van ons vandaan. Hij is iets groter dan ‘onze’ Neptunus en hij staat zeer dicht bij z’n ster, LTT 9779: een jaar op LTT 9779b duurt er minder dan 24 uur. Dat zorgt er voor dat het er gloeiend heet is, vermoedelijk iets van 1650 graden C – lood zou daar gewoon smelten. Die temperatuur van de atmosfeer is op zich niet vreemd, maar wel dat LTT 9779b sowieso nog een atmosfeer heeft. Want bij zo’n hoge temperatuur zou die atmosfeer al lang weggestraald moeten zijn, door de intense straling van z’n nabije moederster. Voor de duidelijkheid: het systeem LTT 9779 is zo’n twee miljard jaar oud.

En toch heeft ‘ ie nog steeds een dikke atmosfeer, zo blijkt uit de IR-straling die Spitzer ervan opgevangen heeft. Sterker nog: een aanzienlijk deel van de massa van LTT 9779b wordt gevormd door diens atmosfeer. En dat is niet het enige vreemde: het blijkt ook dat in z’n emissiespectrum mogelijk koolstofmonoxide en/of kooldioxide is aangetroffen, een molecuul dat ook in de atmosferen van de veel grotere en massarijkere ‘hete Jupiters’ is aangetroffen. Ook blijkt LTT 9779b veel zware elementen te bevatten, iets dat bij onze eigen Neptunus niet het geval is, die bestaat voornamelijk uit de lichtste elementen, waterstof en helium. Hier een van de vakartikelen, gewijd aan de waarnemingen aan LTT 9779b.

Bron: Eurekalert + Centauri Dreams.