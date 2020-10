Ronddolende planeet ter grootte van de aarde ontdekt in de Melkweg

door

Rogue planets worden ze genoemd in het Engels, ronddolende planeten. Normaal gesproken draaien planeten altijd rond een ster, zoals de aarde en zeven andere planeten dat doen rond Sol, de zon, onze ster. Maar ronddolende planeten zijn zwervers, ze vliegen door de Melkweg zónder dat ze om een ster draaien. De laatste van die merkwaardige zwervers is OGLE-2016-BLG-1928, genoemd naar het Poolse project waarmee die ontdekt is, OGLE, dat staat voor ‘The Optical Gravitational Lensing Experiment’. Dat project is gestart in 1992 en het probeert exoplaneten op te sporen door te kijken naar gravitationele microlenzen. Als zo’n planeet gezien vanaf de aarde exact voor een ster langs schuift dan buigt ‘ie gedurende korte tijd het licht van de ster even af, hetgeen een lenseffect met zich meebrengt (zie afbeelding hierboven). De kans dat je dat vanaf de aarde ziet is erg klein, maar door de lichtkracht van miljoenen sterren tegelijk in de gaten te houden kan je zo af en toe zo’n microlensing event meemaken. De sterren worden continu in de gaten gehouden met de 1,3 meter telescoop van de Universiteit van Warschau, die deel uitmaakt van het Las Campanas Observatorium in Chili. Daarmee zagen ze de gebeurtenis van de microlens van OGLE-2016-BLG-1928, die in totaal 42 minuten duurde. De sterrenkundigen hebben uit de gegevens afgeleid dat het een planeet betreft die kleiner dan de aarde is, dus maatje Mars ongeveer. En daarmee is het de kleinste zwervende planeet in het melkwegstelsel die nu bekend is.

Hier het vakartikel over de ontdekking van OGLE-2016-BLG-1928, te verschijnen in Astrophysical Journal Letters.

Bron: Eurekalert.