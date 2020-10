door

Morgen is het halloween, het uit de Verenigde Staten overgewaaide feest, waarbij verkleedde kinderen als het donker wordt aanbellen of kloppen bij huizen in de buurt, die versierd zijn met pompoenen en lichtjes en dan roepen ze trick or treat!, waarbij de keuze wordt gegeven tussen slachtoffer van een plagerijtje worden (trick) of iets lekkers krijgen (treat, meestal snoep). Nou ja, de vraag is of het in deze Coronatijd allemaal nog doorgaat. Afijn, zo in het donker is het extra griezelig als het Volle Maan is en deze extra fel schijnt, zodat schaduwen spookachtig worden. En laat het nou uitgerekend zaterdag 31 oktober, de dag van Halloween, Volle Maan zijn! Om 15.49 uur Nederlandse tijd is het zo ver, dan staat de maan recht tegenover de zon. En om het helemaal spooky griezelig te maken is het ook nog eens een Blauwe Maan. Nou ja, niet dat ‘ie dan echt blauw is. Zo’n Blauwe Maan noemen ze de tweede Volle Maan in één maand tijd. Op 1 oktober om 23.05 uur was het ook Volle Maan, dus morgen is de tweede in oktober. De synodische periode van de maan is 29,5 dagen, dát verklaart de tijdsspanne tussen de twee Volle Manen. Dat verschijnsel van die tweede maan is in de volksmond de Blauwe Maan gaan heten (zie het stukje hieronder). Zoiets is niet zeldzaam, het komt gemiddeld zo eens per 2,4 jaar voor. Maar een Blauwe Maan met Halloween is wel zeldzaam. De laatste keer dat ‘t gebeurde was in 1974 en de eerstvolgende keer zal in 2039 zijn.

In 1946 verscheen een artikel over de blauwe maan in het populaire sterrenkundeblad Sky & Telescope, waarin een andere definitie van het begrip werd uitgelegd dan tot dan toe altijd werd gehanteerd. In de Amerikaanse staat Maine werd lang geleden jaarlijks een boerenalmanak uitgegeven – de Maine Farmer’s Almanac – en daarin stond dat de blauwe maan de derde Volle Maan in een kwart jaar was áls er in dat kwart jaar vier volle manen waren. Normaal vallen er in een kwart jaar (bijv. januari t/m maart) drie volle manen, maar soms zijn het er ook vier. In 1948 kwam radiojournaliste Deborah Byrd het artikel in Sky & Telescope in de bibliotheek tegen en zij gebruikte het voor haar programma Star Date. Maar zij had een verkeerde interpretatie van het begrip blauwe maan, namelijk de tweede Volle Maan in één kalendermaand. Haar radioprogramma werd ook beluisterd door de makers van het toen al populaire Trivial Pursuit en die namen er een vraag over op in hun bordspel. En zodoende kwam de nieuwe definitie van blauwe maan in de wereld. Ruim zestig jaar later werd door Sky & Telescope zelf de fout ontdekt en op hun website is daarover een correctie verschenen

Bron: Universe Today.