Slechte tijden…..goede tijden….

door

Nou ja, laten we het maar op vreemde tijden houden en het waarde-oordeel laten afhangen van waar je mee bezig bent of wat je bezighoudt op dit moment…….enne…..in deze te zot voor woorden tijden lijken het onheil-pret-contrasten toch soms wel erg groot, hoor….Sectoren in de samenleving die onvrijwillig c.q. compleet stil liggen en sectoren waar ze van voren niet meer weten of ze van achteren nogwel leven vanwege de knallende werkdruk.

Ok, dat er bijvoorbeeld in de medische sector woest hard gezweet en gezwoegd wordt dat moge zo langzamerhand (helaas) gevoeglijk wel bekend zijn….maarre….hoe maf dit ook moge klinken…ook in de “astro-sector” wordt er heel fanatiek “peentjes gezweet” en zijn “astrospeeltjes groot en klein” soms amper meer aan te slepen zo vernam ik afgelopen zaterdag bij mijn favo astrospeeltjes-honk Robtics te Leidschendam, toen ik daar voor een (even, maar waarschijnlijk langer niet meer leverbaar) Marsvriendelijk roodfiltertje ging sjoppen.

Het lijkt wel of bijkans heel Nederland een telescoop heeft aangeschaft danwel bezig is om die te willen aanschaffen!! We zitten meer thuis….de luchten zijn duidelijk merkbaar schoner en zeg nou zelf, als er één social distancing proof bezigheid pur sang is op deze “bug infested third rock from the Sun”, dan is dat zeker wel de edele sport van het eenzaam en alleen Hemelgluren. Heel leuk en gezellig allemaal, hoor… zij het toch met een ietwat lichtelijk dubieuze bijsmaak, zalle we dan maar zegge.

Afijn……om het geteisterde gemoed toch enigszins op de rails te houden probeer ik de impact van het, naar mijn bescheiden mening, net effe iets teveel aan, van slecht nieuws doordrenkte, mediageweld zoveel mogelijk buiten mijn neuronendeur te houden en mij vooral toch te concentreren op de dingen die goed gaan c.q. die leuk zijn in het leven…enne…die zijn er overigens, als je er maar doelbewust naar zoekt, meer dan genoeg! Op het vlak van de voornoemde edele sport van het hemelgluren heb ik er zelfs maar liefst drie te melden!!

Zoals zolangzamerhand gevoeglijk bekend moge zijn staat het verschijnsel “astrovakantie en uw nedrig astroscribent” nogal heftig op gespannen platgeregende voet met elkaar (zie La Palma..zie Zuid Frankrijk…zie de Algarve/Portugal….etc…etc…etc…the cloudy and rainy list is endless!!)…EDOCH….die ranzige meteorologische banvloek is onlangs zowaar een beetje opgeheven en wel middels een heuse supernacht met “Doris de hemeldansende 40cm dikke monster-Dobson” op een heus astrovriendelijk (= doelbewust weinig/geen lokale lichtvervuilig!!) kampeer/vakantiepark genaamd “Torentjeshoek” te Dwingeloo.

Dit vakantiepark ligt bijkans pal naast het (helaas nu even tijdelijk heftig op z’n gat liggende) Planetron alwaar de eigenaar van Torentjeshoek bij de onlangs gehouden Planetron-opheffingsveiling een hele fraaie VIXEN 200 S Newton op dikke Atlux-montering op de kop had weten te tikken. Dit omdat hij, zo vertelde hij mij tijdens het bewonderen van het nieuwbakken schone astrospeeltje, best wel grootse plannen had om “Torentjeshoek” helemaal “astrovriendelijk” te maken, als in zijn terrein om te toveren tot een klein lokaal deep sky reserve’je!!!

De naam Dwingeloo en sterrenkunde zijn vanwege de zeer nabije aanwezigheid van de radiosterrenkunde pro’s van ASTRON zoiezo al tijden aan elkaar verbonden en de Torentjeshoek-eigenaar vind het dus eigenlijk niet meer dan normaal om in dit stikdonkere gebied dan ook de amateurs op hun wenken bedienen….enne….als het daar onbewolkt en helder is…dan is het ook echt gestoord (zeker bezien door verzuurde randstad-ogen!!) kraakiehelder, zeg….jemig de pemig.

In amper twee uurtjes tijd heb ik, met mijn dobsonnetje fijn dichtbij op het terras van mijn knusse vakantiehuisje, echt een ongeneerde visuele deep sky orgie gehad.

Zaken zoals bijvoorbeeld de stofbanden in de Andromeda-nevel die alhier in de Randstand gewoon simpelweg niet of heel…heel…heel moeilijk te zien zijn waren daar een one way ticktet naar een ernstig gevalletje las-ogen!!!! Ofwel…..mijn tweede (mijn eerste was in het immer regenvrije Cornwall!!) heuse super deep sky nacht was een feit..hoeraaa!!

Heel fijn bijkomend voordeel van dit astroplekkie in Dwingeloo is tevens dat als het de weergoden gerieft om alsnog jouw weekje “astrovakantie” te willen “wegwateren”, het maar 250km weer naar huis is, mocht je toch onverhoopt net effe iets te veel last krijgen van een onverteerbaar pestpokke-humeur!! Eh…Of…je blijft gewoon hangen en je geniet nat en wel van alle geneugten die het Drentse te bieden heeft, da ken ook!!

Maar goed….”Torentjeshoek-Dwingeloo”…een aanrader. Wat ik trouwens ook nog vernam bij monde van de uitbater van Torentjeshoek is dat er schijnbaar vergevorderde plannen zijn om het droevig vervallen Planetron om te willen toveren tot een soort van “NEMO-science park van het Noorden”….hupsakeetje….zie daar, nog een plezant nieuwtje!

Mijn tweede wonderbaarlijke astronomische “belevenis” betrof het feit dat ik afgelopen vrijdagnacht ergens net iets na middernacht, zeg maar precies tijdens het hoogtepunt van het redelijk bruisende uitgaansleven alhier (maar nu even NIET), met mijn 40cm Dobsonnetje op straat voor de deur in hartje binnenstad Dordrecht, bijkans op de rijbaan, compleet ongestoord Mars heb kunnen waarnemen!!!

Een 40cm Dobson-kanon zo op straat “gekwakt” is me dunkt bepaaldelijk…eh…geen onopvallende verschijning…Of je krijgt “aandacht” van Oom & Tante Agent omdat je met je levensgevaarlijke kanon bezig lijkt te zijn de Dordtse Dom op te blazen…..of ladderzatte “lollige” voorbijgangers zien in jouw bloedserieuze astro-instrument een handige buiten-plee….of….en dat vind ik in principe wel heel leuk en gezellig….je staat voor je het weet een hele avond voor een grote menigte een rondje mini nationale sterrenkijkdagen te doen..

Hoe dan ook…..je trekt aandacht, big time(!!!)…..maarre nu…met..eh..“dank”(??) aan een..eh.. “zeker griepje”(??)……helemaal nada, noppes niets, behalve één voorbijfietsende lichtelijk verbaasd kijkende vriendelijke dame waar ik, uiteraard op gepaste afstand, een heel beleefd “goedenavond” mee heb uitgewisseld….. en tja, wat Mars betreft, die wilde deze avond dan weer even niet “meespelen” met dank aan “Moeder Aard” die het nodig vond om de laatste 10 kilometer lucht boven Dordt eens lekker door mekaar te rossen…ofwel…de zogenaamde “seeing” was deze specifieke avond niet zo best.. Dit gezegd hebbende was het toch voorwaar een wonderlijk avondje sterrenkijken.

Mijn derde pretavondje sterrenkijken betrof mijn allereerste poging om Mars 2020 op de kiek te zetten. Na mijn zojuist beschreven plezante ongestoorde “Dobson straatwaarneemsessie” leek het mij een nu prima idee’tje om mijn vintage Philips ToU Pro webcam plus dito vintage Windows 98 laptop weer eens “uit het vet te halen”….Dit klassieke digitale speelgoed in combinatie met de 20cm Newton is weliswaar bepaaldelijk niet hypermodern en state of the art..maar er zijn nog steeds best aardige planeetkiekjes mee te maken….eh…mits de “seeing”/de luchtonrust geen roet in het planeet-detailvreten wenst te gooien uiteraard.

Deze avond waren de waarneemomstandigheden zeer zeker beter dan tijdens het Dobson-avondje maar echt ideaal tussen al die statige oude gebouwen wordt het natuurlijk nooit. Natuurlijk kijk ik met een mengelmoes van intense bewondering en een ietsie pietsie gezonde jaloezie naar bijvoorbeeld die werkelijk gestoord schitterende gedetailleerde Mars opnames van vader en zoon Sussenbach, maar met mijn spullen, waarneemplek en werkwijze moet ik mij vooral toch maar niet de illusie koesteren dat dat soort opnames ooit mijn deel zullen worden. Leren tevreden zijn met de beperkingen en dito bijbehorende resultaten is het belangrijkste kunstje als het om deze tak van sport gaat.

Met de 20cm Newton op de, op de gok op het noorden uitgelijnde, EQ6….(de poolster staat pal achter mijn nedrige rijksmonumentale stulpje verscholen!)…. eerst een drie keer Barlowlens in de oculairhouder geplaatst. Dit geeft een kunstmatig verlengde brandpuntsafsstand van 3 x 120 = 360 cm en daarmee een groot genoeg pixelvriendelijk Marsbeeldje op de CCD-chip van de ToU Pro webcam die ik dan vervolgens weer achter die Barlowlens plaats.

Hiermee is het “optische treintje” compleet.

Nog even ter herinnering, de To U Pro is nooit bedoeld voor het betere planeetfotografiewerk. Een goochem individu in astroland heeft ooit bij toeval ontdekt dat wanneer je de lens wegmikt en vervangt voor een geïnproviseerd eigenbouw adaptertje het gevalletje in staat bleek te zijn tot dusdanige spectaculaire resultaten dat de toenmalige regerende natte fotografie van de ene op de andere dag compleet het nakijken had. Dat toenmalige geinproviseerd roeien met de riemen die je hebt geldt ook voor de software die het kekke gevalletje aanstuurt…..nooit voor bedoeld…maar er is (nog steeds) prima mee te werken.

Moderne planeetcam’s plus software hebben werkbare snelheden van soms wel tot 100 frames per seconde, met de ToU pro ligt de de werkbare limiet op maximaal 20. Met de gain zo laag als maar mogelijk is schiet ik meestal avi-filmpjes van tussen de 1 a 2 minuten en dat resulteert dan weer in avi-filmpjes van zo’n 1000 tot 2000 “subjes”. Deze avi-filmpjes “ros” ik dan vervolgens door het programma Registax en het daar uit voortvloeiende JPEG’je bewerk ik dan, wanneer dit nog nodig is, nog even een beetje met Photoshop en/of GIMP…..en dat mot het dan maar weze!!!

Overigens ben ik zeer tevreden met het nevenstaande resultaat, hoor…enne nu zou ik heel slim en geleerd kunnen gaan doen en U allen lastigvallen met mijn hoogstaande kennis van de topografie van Mars….maarre…da gaane we nie doen….. de waarheid gebied natuurlijk eerlijk te zeggen dat die Mars-topografische kennis mijnerzijds zo goed als niet aanwezig is…..want ik ben al heel mijn leven, zo moge gevoeglijk bekend zijn, meer een “fuzzy blob mens” dan een “soepballen-mens” geweest….en “soepballen” is al jarenlang mijn koosnaampje…nou ja…meer scheldwoord richting de planeten, omdat ik in elk geval visueel nooit ene reet aan/op die krengen heb kunnen waarnemen…iets dat met de komst van mijn 20cm High spec 1/8 lambda Newton en de webcam wel iets verbeterd is…maarre….het is en blijft voor mij nog steeds wel iets van een moeilijk “dingetje” als het gaat om de geneugten van het hemelgluren.

Ik ben blij dat ik op deze opname het zuidelijke pool(mond)kapje kan zien plus een redelijke hoeveelheid aan (nu nog) voor mij ondefinieerbare grijze vlekken en nog iets aan hoge blauwe wolken!! Zodra mijn Mars roodfiltertje op de mat valt gaan we nog maar eens een poging wagen.

Afijn…tot zover mijn drie astronomische geneugten van de afgelopen paar weken. Het gaat U allen goed en U zijt allen van harte gegroet!!